踩過界II｜簡淑兒曾被標籤係「花瓶」　入行8年後演技終於有成長

無綫劇集《踩過界II》今晚（03/12）第13集，除了主角王浩信、蔡思貝和張振朗外，今輯的「大律師事務所」還加入了秦沛、張曦雯和簡淑兒這三位主要演員。秦沛的份量以及演技相信都不用多說，張曦雯在近幾年上位速度也很快，反而是簡淑兒在演技上的進步亦值得一讚。

《踩過界II》中簡淑兒有相當多戲份。（劇照）

說起簡淑兒，其實她並沒有修讀過TVB的演員訓練班，大約2012年在美國大學畢業後，她就回流到香港參選「2012年香港小姐」，當屆還有湯洛雯、黃心穎、林泳淘和陳婉衡，可惜簡淑兒在首輪淘汰賽中就已經率先被Foul出局。

簡淑兒曾經參選《2012年香港小姐競選》。（資料圖片）

「香港小姐競選」後，她就與無綫簽下短約，在TVB娛樂新聞台中擔任主播一職，除了「在廠」主持節目外，還要經常外派採訪，在三年後的2015年，她簽約成為周秀娜師妹，與許雅婷、袁紫僑和溫心組成音樂組合「少女標本」，在事業上才算得上是有起色。

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簡淑兒以音樂組合「少女標本」出道做歌手。（資料圖片）

直到2015年，她才有機會入劇初嚐演戲滋味，在處境劇《愛·回家》中飾演其中一角，翌年在《愛·回家之八時入席》飾演袁冰冰（Elsa）時，雖然成功入屋，憑甜美的笑容迷倒不少宅男，不過另一方面，戲中生硬，只有一副楚楚可憐又純情的演技卻受到不少人詬病，其後多套劇集中的表現亦未有突出表現，甚至是被觀眾標籤為「花樽」。

簡淑兒在《愛·回家之八時入席》中飾演袁冰冰（Elsa），可愛青純，不過演技就見人見智。（電視截圖）

可能是劇本角色上的限制，她大多都是飾演乖乖女或是學生妹的角色，在其後的劇集《超時空男臣》、《平安谷之詭谷傳說》、《波士早晨》中，演技也沒有改進，予人一種十分青澀的感覺，跟不上同劇其他藝員的演出。

簡淑兒拍了多年劇集，都未見演技有突破。（劇照）

《踩過界II》中的簡淑兒有明顯進步。（《踩過界II》截圖）

不過演技青澀，亦代表有進步空間，簡淑兒在《踩過界II》飾演實習大律師郭琳，雖然還是離不開千金小姐一類的角色，但演技已經不再生硬。劇中簡淑兒對王浩信時，也不會有一種傻頭傻腦的少女感，而是崇拜王浩信之餘，還予人一種幹練的形象，尤其是第十集中與對家律師針鋒相對的一幕，就已經看出她在演技上的確下了不少苦功，而且在《踩過界II》愈後段的集數，就愈能看出角色的成長，簡淑兒並不是通通都以一種方法去飾演郭琳，而是隨住劇情推進漸漸地改變，所以說，《踩過界II》是簡淑兒到現時為止，戲劇生涯上最佳作品，也不過分。

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