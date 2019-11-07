【多圖】簡淑兒一年練成鋼條身型　6嚿朱古力嚇窒網民：減9%體脂

去年疑因經理人公司合約問題，被TVB掟入雪櫃的「仙氣女神」簡淑兒（Jessica），在今年年中就宣佈簽約TVB成為「親生女」，意味着已經「解凍」從雪櫃走出來。不過近期最令網民驚訝的是，原本驕滴滴又可愛的簡淑兒已經變成了爆肌的鋼條型身型...

好大對比。（IG@kan_jessica）

除戲劇方面有轉變，原來她在身材上也踏出了重要一步，指的不是整容或是隆胸，而是減脂操肌。今日簡淑兒更在IG上貼出自己一年前與一年後的身形對比圖，可以明顯的看到她由以前的「有少少肉地」變成鋼條肌肉型。帖文中她說道：「目標係自己定比自己，定咗落嚟嘅目標，就要用最大嘅努力一步一步去完成。」真是十分勵志。

一件前（左圖）和一年後（右圖）的簡淑兒，好大分別！（受訪者提供）

簡淑兒：做Gym有滿足感



簡淑兒接受《香港01》訪問時就：「我一直都有做Gym，但真係堅『的起』心肝做Gym應該就係半年前左右，脂肪比（體脂肪率）係由19%減到影相嘅時候10%。點解要操到咁Fit？因為想搵啲目標畀自己，同埋做運動嘅就係，你落幾多苦功，你會有返幾多成果，係一樣好成正比嘅嘢，唔似工作或感情，你付出幾多就有幾多，但係做Gym就一定有，所以滿足感真係好大。」

簡淑兒透露，自己一星期會做6日Gym，一日大概2-3小時，其中2日會有教練幫忙。（受訪者提供）

人生經歷低潮期 做Gym治療情傷



不過，令她決心操肌的原因並不是這麼簡單。在一年前，她同時在事業、家庭以及愛情上經歷了低潮：「前嗰排屋企人又唔係好舒服，要入院做手術，自己就意識到其實身體健康真係好緊要，就會開始做運動，做運動有少少成果就會開始想再見到見到多啲成果，畀自己嘅目標就會越嚟越大，就會一步一步去達成。再加上前嗰排又冇拍拖啦，又啱啱撞正工作上個轉捩點，消閒咗好多，有一排心情係有啲低落，之後去做Gym，同埋有時間吖嘛，一星期就操5-6日，做Gym嘅時候就會覺得自己真係做緊一啲改善自己嘅事，同埋做Gym真係會開心啲。」她表示，縱使大家未必會習慣現在的她，但做Gym對她的身心真的很重要。

沒有教練的日子，簡淑兒就會自己做重訓或者行機，更說會將走路機的斜度士較到最大，消脂效果非常多。（受訪者提供 / Edmond ho@E.D Photograhy）

簡淑兒：節食減肥好易反彈，改變生活習慣先有效！



她分享了自己的減肥心得：「我之前試過唔食嘢減肥，真唔得㗎。因為唔食嘢會得個瘦字唔會有線條，同埋會好易反彈，因為冇可能成世唔食嘢，同埋個情緒會好低落。今次我就搵咗個方法畀自己，就係慢慢改變自己嘅生活習慣，一開始就食少啲零食，跟住就唔好食零食，或者搵啲健康啲嘅，同埋一日入面揀一餐食得清淡啲，第二個星期就兩餐都清淡啲，再慢慢改變。我喺最Hardcore嗰排，如果喺屋企食就真係餐餐都係蒸，我都會食零食，不過就揀健康啲堅果、米通之類。不過出街我就照食，一個星期一兩餐放肆啲其實係唔會有影響。」

靚相：

三餐飲食餐單 簡淑兒：用蒸煮先係最緊要



簡淑兒：「教練話一開始做Gym同而家都會唔同，一開始做會下數多啲，不過就冇加重量，等動作熟咗之後就會慢慢加重啲，但係加重之後就會食返多啲，如果唔係就會冇力。飲食方面，而家三餐就係朝早食麥皮加奇亞籽，落少少藍莓，再加一兩隻蛋；午餐就係雞胸牛油果三文治，仲會加蕃茄仔同菜；晚餐通常都係蒸，蒸雞胸、魚或者豆腐、菜，食也嘢其實冇乜所謂，反而要用蒸煮先係緊要。」