Harry Styles束腰西裝登封《Variety》　大談着女裝：穿想穿的！

英國歌手Harry Styles上個月為美版《VOGUE》拍攝了12月號封面，這是自1892年創刊來，第一次由一位男星獨自拍攝封面。他身穿GUCCI維多利亞風格淡藍色蕾絲刺繡長裙，外搭一件海軍藍西裝外套，內頁中也演繹了多套裙裝，自信又大方，別有一番味道。

Harry Styles是首位以單人形式登上美版《VOGUE》的男星。（Instagram@harrystyles）

雜誌中，Styles大談自己的fashion sense：「只要你消除了障礙，你自然就擴大了自己的舞台，有更多新的嘗試。所有事情都一樣，任何時候你在自己的生活中設置障礙，都只是在限制自己。」

儘管如此，Styles的造型還是引起了不少爭議，有指他毀掉了男性氣質，保守派評論員Candace Owens更藉他的封面呼籲「讓男性氣概回歸」等。對此，Styles並未立即回應。日前，他為雜誌《Variety》拍攝封面，身穿baby blue束腰西裝，內襯白色褶邊襯衫，再次驚艷眾人。更令人關注的是，他以Candace Owens的原話作為配文：「Bring back manly men.（讓男性氣概回歸）」似是回應其之前的言論。而拍攝該照片的攝影師Parker Woods也在個人IG曬出Styles另一張身穿粉色絲綢襯衫，單手拖下巴的照片，並寫到：「Harry, a real man.（Harry，真男人）」

而在《Variety》的最新訪問中，Styles再度談及穿着問題：「如果因為是女裝就不穿，那麼你會將全世界很多好服裝排除在外。我覺得現在最振奮人心的是，你可以穿你想穿的服裝。不是一定要X或Y，那條界線正變得愈發模糊。」

Styles認為衣服好看就可以，無所謂男裝女裝。（Instagram@harrystyles）

其實早在去年的Met Gala時，Styles就以黑色透視襯衫、佩戴珍珠耳環亮相，還搽了指甲油，風格大膽又獨特。同年11月，Styles任《Saturday Night Live》客席主持，為此還拍攝了一系列宣傳相，當中包括他粉色芭蕾舞裙的造型，被網友瘋狂轉載。其後12月，他又穿上Comme des Garçons多褶邊袖襯衫搭配V領長裙拍攝雜誌《Guardian Weekend》；在今年3月，Styles為英國雜誌《Beauty Papers》擔任封面人物，他赤裸上身，穿上漁網絲襪，不規則排列的紋身與之碰撞出不同火花，藝術感十足。

如今fashion越來越多元化，在身材、人種方面都有所體現，且有不少女性尚會選擇男裝，男性又為何不能嘗試女裝呢？