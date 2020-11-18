時尚平台Lyst公布2020 Power Dresser　RM@BTS成唯一入榜亞洲人

全球時尚搜索平台Lyst日前公布2020年「Power Dressers（最具時尚影響力名人）」TOP10，在過去1年中，他們10人的個人時尚風格在搜索、銷量、新聞報道以及社交媒體上被提及的次數最多。

排名第10的是有「宇宙博主」之稱的Chiara Ferragni，她在今年4月同品牌Champion合作推出運動套裝後，同月該產品搜索量增加108%。此外，她居家期間的時尚裝扮也影響了全球搜索值，包括Versace的睡衣以及Louis Vuitton的軟毛拖鞋。

Chiara Ferragni 來自意大利，在IG坐擁逾2000萬粉絲。（IG@chiaraferragni）

+ 2 + 2 + 2

位列第9的是英國劍橋公爵夫人Kate Middleton，8月時她曾戴了一個花朵印花口罩，未夠1日這個風格在英國的搜索量已飆升185%。其實凱特王妃時常以經典的基本款風格亮相，4月她在BBC做訪問期間，一件黑白間條上衣令這個樣式的恤衫搜索量在24小時增加了36%。

Kate Middleton的口罩也能掀起熱潮。（GettyImages）

第8名是TikTok紅人，舞者Charli D'Amelio，她在今年2月出席米蘭時裝周Prada 2020秋冬成衣系列時裝騷，她手中的Prada粉色手袋在24小時的搜索飆升90%。Charli在拍片慶祝擁有7200萬粉絲時，她穿了一件扎染cropped tee，48小時內，扎染Tee的搜索量增加了73%。

Charli有種Dua Lipa的感覺。（IG@charlidamelio）

美國歌手Lizzo排在第7位，每次的她的衣着總會引起大眾關注。上個月，Lizzo在Savage X Fenty Show Vol. 2上表演時所穿的藍色內衣，令搜索量飛升96%，在格林美上的一套霓虹bodysuit更令該產品的搜索量在24小時內增長了37%。

Lizzo從不對自己的身材遮遮掩掩。（IG@lizzobeeating）

點擊下圖睇第4至6名：

排名第3的是韓國男團防彈少年團（BTS）隊長金南俊（RM），他被視為最具影響力的K-Pop成員。今年2月，BTS到訪紐約時，RM身穿一件白色樽領冷衫同一件白色外套，Lyst上對類似男裝的搜索量飆升了67%。而當BTS在2020年MTV音樂錄影帶大獎上表演時，她，他的GUCCI領帶同三件套西裝搜索量在24小時內分別上升28%、12%。

RM是唯一入榜的亞洲人。（GettyImages）

Beyoncé的「Black Is King」在今年7月首次登台，她同舞者們都身穿Marine Serre設計的crescent moon bodysuits，48小時內，這個法國品牌的搜索量增加了426%，在接下來的幾日中，有3000多位購物者搜索「crescent moon top」。今年9月，Beyoncé在IG上曬出身穿Alessandra Rich的套裝，令該品牌每周的搜索量上升78%，名副其實的帶貨女王。

crescent moon bodysuit。（IG@beyonce）

而個人時尚選擇影響力最大的，就是英國歌手Harry Styles，同時也是該榜歷史上首位排名第一的男性藝人。據統計，在Styles的單曲《Golden》發布後的第二日，他在MV中所穿的西裝在Lyst上的瀏覽量增加了52%，黃色的漁夫帽怎加了92%。同時，Styles的JW Anderson開襟羊毛衫更在TikTok上引起「#HarryStylesCardiganchallenge」，在6月的最後一周，這款針織衫的搜索量飆升了166%。