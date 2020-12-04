Miley Cyrus自爆抗疫期間大玩視像性愛　「這是最安全的Sex」

現年28歲的Miley Cyrus去年8月跟「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）離婚後，火速跟Cody Simpson拍拖，可惜戀情無疾而終。現時單身的Miley積極投入工作，除了推出新專輯更跟Dua Lipa推出合唱歌。日前（2/12）她擔任著名電台DJ Howard Stern節目嘉賓時，竟然自爆在封城期間經常玩FaceTime性愛。

Miley Cyrus出新歌唱衰前夫？ 大爆行房扮高潮：次數多到數唔清

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Miley在節目中被主持人問到疫情期間的近況，她坦言這段時間對任何人來說，見面和約會都是一大挑戰，但同時非常有趣。雖然現時還是單身，但自己會保持開放態度，更自爆：「我做了多次FaceTime（視像）性愛，這是最安全的性愛，我不會被感染到COVID-19！」Miley續指自己絕對不會做任何對自己或他人不負責任的事情，更指責沒有採取正確預防措施來確保彼此安全的人非常荒謬。

言行出名大膽的Miley續早前被指新歌《Win Some, Lose Some》中的歌詞，疑似嘲笑前夫Liam床上技術勁差。在節目中被問到在另一首歌《WTF Do I Know》的歌詞入面，表示要求前夫向自己道歉，Miley直言自己填詞的方式只是記錄了剎那間的感受。至於談及跟Liam的婚姻，她透露兩人有太多衝突，當自己回到家後，希望能夠被愛人所吸引，而不是無止境地吵架。Miley坦言儘管兩人已經分開了，但自己仍對Liam有愛：「我確實非常非常愛他，亦確實愛過他，而且仍然會繼續，永遠都會。」

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