Miley Cyrus出新歌唱衰前夫？　大爆行房扮高潮：次數多到數唔清

現年27歲的美國歌手Miley Cyrus的感情生活一向都是網民關注的焦點，繼去年8月跟「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）離婚後，先後跟Kaitlynn Carter和Cody Simpson拍拖，可惜兩段戀情都無疾而終。重返單身的Miley正積極籌備推出新專輯《She is Miley Cyrus》，不過日前就被傳媒爆出還未推出的歌曲《Win Some, Lose Some》中的歌詞，疑似嘲笑前夫床上技術勁差。

根據《太陽報》、《每日郵報》等外國傳媒報道，Miley的新專輯中的歌曲數次提及到跟Liam Hemsworth的失敗婚姻，而當中最露骨的就是新歌《Win Some, Lose Some》。歌詞中講到自己跟Liam行房時扮高潮，而次數多到數唔清，嘲笑Liam床上技術非常差：「Can’t count all the times that I faked it, thank God for the thoughts in my head.」而副歌中的歌詞就表示Liam是最了解自己，但同時對自己傷害最深的人，更直言自己不能夠在假裝下去。

在另一首歌《WTF Do I Know》的歌詞終，Miley表示：「可能結婚只是要用來混淆視聽，更反問對方（Liam）是否想要她道歉，但自己卻不得不讓你自己受苦。難道我放下了是我的錯？我根本沒有想念過你。（Maybe getting married just to cause a distraction. You wanted an apology? Not from me. I had to leave you in your own misery. So tell me, baby, am I wrong that I moved on? And I don’t even miss you.）」

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Miley自14歲就出道，主演迪士尼劇集《Hannah Montana》，其乖乖女的完美形象深入民心。可惜成名卻對Miley有着重大的影響，除了讓她抑壓着真正的自我，最後因為壓抑得太久而漸漸以超性感和奔放的形象示人。雖然被網民批評為迪士尼崩壞童星，但Miley繼續選擇忠於自我。

不過Miley的情路卻不平坦，跟Liam離婚後，她火速承認自己為泛性戀者，更火速搭上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter，拍拖兩個月終分手收場，其後在去年10月初就爆出跟比自己細5年的澳洲歌手Cody Simpson拍拖，可惜最近亦宣布重返單身。