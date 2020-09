Miley Cyrus出新歌唱衰前夫？　大爆行房扮高潮：次數多到數唔清

現年27歲的美國歌手Miley Cyrus的感情生活一向都是網民關注的焦點,繼去年8月跟「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)細佬里安咸士禾夫(Liam Hemsworth)離婚後,先後跟Kaitlynn Carter和Cody Simpson拍拖,可惜兩段戀情都無疾而終。重返單身的Miley正積極籌備推出新專輯《She is Miley Cyrus》,不過日前就被傳媒爆出還未推出的歌曲《Win Some, Lose Some》中的歌詞,疑似嘲笑前夫床上技術勁差。

根據《太陽報》、《每日郵報》等外國傳媒報道,Miley的新專輯中的歌曲數次提及到跟Liam Hemsworth的失敗婚姻,而當中最露骨的就是新歌《Win Some, Lose Some》。歌詞中講到自己跟Liam行房時扮高潮,而次數多到數唔清,嘲笑Liam床上技術非常差:「Can’t count all the times that I faked it, thank God for the thoughts in my head.」而副歌中的歌詞就表示Liam是最了解自己,但同時對自己傷害最深的人,更直言自己不能夠在假裝下去。

在另一首歌《WTF Do I Know》的歌詞終,Miley表示:「可能結婚只是要用來混淆視聽,更反問對方(Liam)是否想要她道歉,但自己卻不得不讓你自己受苦。難道我放下了是我的錯?我根本沒有想念過你。(Maybe getting married just to cause a distraction. You wanted an apology? Not from me. I had to leave you in your own misery. So tell me, baby, am I wrong that I moved on? And I don’t even miss you.)」

點擊下圖看更多Miley的性感照:

Miley自14歲就出道,主演迪士尼劇集《Hannah Montana》,其乖乖女的完美形象深入民心。可惜成名卻對Miley有着重大的影響,除了讓她抑壓着真正的自我,最後因為壓抑得太久而漸漸以超性感和奔放的形象示人。雖然被網民批評為迪士尼崩壞童星,但Miley繼續選擇忠於自我。

不過Miley的情路卻不平坦,跟Liam離婚後,她火速承認自己為泛性戀者,更火速搭上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter,拍拖兩個月終分手收場,其後在去年10月初就爆出跟比自己細5年的澳洲歌手Cody Simpson拍拖,可惜最近亦宣布重返單身。