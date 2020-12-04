羅志祥沉寂8個月再開腔　被周揚青發文震驚：的確是迷失了自己

羅志祥同周揚青分手一事可以話係2020年上半年最爆娛樂新聞，由周揚青以千字文踢爆小豬渣男一面，小豬公開道歉後，再發千字文細訴同周揚青嘅感情路。沉寂接近8個月後，小豬首度接受專訪台灣雜誌《enya fashion queen》專訪，向周揚青及粉絲再次道歉：「愛情學分我是不及格，但工作領域我相信自己是一百分。我依舊會拿出滿分的我去迎向未來舞台上面臨的工作與挑戰。」

小豬羅志祥沉寂接近8個月，首度接受專訪。（IG：@showlo）

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

提及周揚青發文的當下，小豬表示震驚到腦中一片空白，他表示在那之前的一段時間，他的確是迷失了自己。小豬稱：「看著這些文字，開始回顧之前的感情生活，一幕幕走過，我發現我真的錯了，還錯的那麼徹底。」他在第一時間致電周揚青道歉，明白再多的對不起都沒辦法彌補對周揚青的傷害，至今仍深感愧疚，他說：「很多事情是我做錯，它所帶來的後果也是我應該承受的，還是要跟因為我的錯誤而受傷的人鄭重說聲對不起......因為我個人情感上做出了很不好的示範。」

當年小豬同歐弟組成羅密歐出道，被指趁歐弟當兵將對方女友Makiyo搶走，小豬表明：「我沒有搶他女朋友!」小豬稱後來Makiyo曾在節目裡面說過，她是跟歐弟分手之後，後面隔了很久才跟他在一起的，不是我中間插足。

當年小豬被指趁歐弟當兵將對方女友Makiyo搶走，小豬表明：「我沒有搶他女朋友。」（微博圖片）

小豬坦言網路上並無因為Makiyo澄清就停止發酵，今年爆出宜蘭泳池派對事件：「那真的只是我單純去宜蘭參加認識20幾年兄弟的生日聚會，先是被媒體報導出來，標題寫得很誇張，淫亂派對什麼的，以前我不解釋，一直認為清者自清，然後就因為媒體的誇張報導讓大家對我產生了誤會，但這個標籤現在被越放越大。」

小豬表示自己從來無指控前經紀人孫德榮性騷擾。（IG：@showlo）

羅志祥同周揚青結束了9年情侶關係。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

周揚青與羅志祥分手後事業愈來愈好。（微博@周揚青）