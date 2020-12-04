倪晨曦坐完月火速復工　體重達人生巔峰唔急減磅：咪對自己咁刻薄

倪晨曦（Elva）上月初誕下7.7磅的兒子，剛坐完月的Elva周五（4日）已經迫不及待復工拍攝廣告，時隔個多月重投工作的懷抱，Elva接受《香港01》訪問時表示甚緊張：「好驚自己上鏡肥咗太多、又水腫，所以就不斷幫自己通淋巴！」驟眼看Elva的身形仍然很Fit，不過她就說現時已是她人生體重巔峰：「我未試過咁重！生完第一個月每餐都食好多嘢，因為坐月餐要好有營養，連早餐都要食飯，勁飽肚，已經食到唔想再食！」至於有否為減磅定下目標，Elva說：「我身上仲有十幾磅未減到，我畀咗半年自己慢慢健康地減，又唔使對自己咁刻薄！我有信心之後會自然瘦番。」

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初為人母的Elva談起最辛苦的事：「係冇得瞓覺㗎！以前諗得太輕鬆，諗住同老公兩個人搞得掂，出院嗰晚完全冇瞓過，即刻打電話畀陪月求救，問可唔可以早24小時嚟！」Elva又大讚老公係好隊友：「好主動幫BB沖涼、喂奶、掃風、換片，而家佢樣樣都識！」

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Elva早前在IG限時動態炫耀工人姐姐手勢靈巧、用蘋果雕了一隻天鵝，更不忘標籤「早餐界KOL」張敬軒挑機：「大家都知佢呢排食得好淒慘！」張敬軒事後亦叫了自家「遮遮」雕一隻鷹回敬，Elva就笑讚對方：「好有創意！」又不忘再下戰書：「我諗住下次叫工人姐姐雕個冬瓜盅！」Elva大讚自家工人姐姐手勢不俗！

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