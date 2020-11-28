全民造星III︱二汶淘汰港版石原里美惹爭議　其實一切早有預兆？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，第一輪比賽於昨晚（27日）落下帷幕，除了由落敗組別親自投走5名組員，導師繼而決定從大組淘汰5名參賽者，定下40強。林二汶先選出5位淘汰候補人選：羅凱鈴（Judas）、鄭嘉欣（Christine）、翁煒烔（拼）、戴鎧霖（JD）、蘇家欣（Bee），最後決定淘汰Christine、拼、Bee三人，不過此舉就引來部分觀眾不滿，認為Christine及Bee在外形上更吸睛，而繼續留在比賽、早前亦有過態度爭議的Judas則被推至風口浪尖。

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記者嘗試以比賽的角度出發，去分析二汶的這個決定。以人氣考量來說，Judas與Christine的個人IG追蹤者人數不相伯仲，只相差二千人；不過Judas的忠實擁躉不容小覷，每逢有相關帖文都找到他們的蹤影，可謂無處不在，更令Judas在去年登上旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會。就最現實的比賽「能力值」去看，Christine雖然有港版石原里美之稱，集美貌、身高、身材於一身，不過在《全民造星》的舞台，唱歌及舞蹈實力最為重要，純純粹粹的花瓶是不被允許的！首輪賽制之殘酷，令參賽者得知個人實力不足除了在舞台上見絀，更會拖累隊友被淘汰。Judas的態度雖有待改善，舞蹈實力亦不足，不過以她當Busker數年的經歷，至少能在隊伍中分擔唱歌的部份。

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Judas的態度雖有待改善，舞蹈實力亦不足，不過以她當Busker數年的經歷，至少能在隊伍中分擔唱歌的部分。（IG／＠viutv）

很現實，縱觀第一、二季《全民造星》，三甲人馬：姜濤、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、吳啟洋（Phoebus）、張天賦（MC）、李祉均（Oscar）唱或跳加個人魅力、又可稱觀眾緣兼備。本季加入女參賽者，觀眾可能更看重女生的美貌，可是這畢竟不是選美比賽，看重的始終是實力；路遙知馬力，且看有哪些綜合實力超班的參賽者可憑個人能力走到最後。

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