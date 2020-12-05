嚴選TVB十套運動題材劇集　有一套由影帝孭飛直逼《桌球天王》

ViuTV原創劇《男排女將》正在熱播，劇集由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒以及MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan），邱傲然（Tiger）等年輕演員主演。劇集以排球為題材，觀眾大讚青春熱血更重燃追劇熱潮。TVB同樣有不少以運動為題的劇集，12月更會播出以跑步為主題的《大步走》，不過一講到運動劇一定想到09年鄭少秋、郭政鴻主演的《桌球天王》，old school的特技，cult到爆的劇情，就算而家重看都甚有娛樂性，這套劇集還威到去法國，當年一位法國花式桌球手Florian Kohler亦有在其fb 分享《桌球天王》片段，証明這套劇的笑料是國際性。除了《桌球天王》外，無綫亦有接近十套運動題材的電視劇，大家又記得嗎？