59歲劉德華驚現滄桑老態不再凍齡　天王魅力不減卻令網民心痛感慨

現年59歲的天王劉德華，由出道至今一直是紛絲心目中的男神。華仔對自己的要求向來極之嚴格，無論是演戲又或是個人內在修養以至外表形象等各方面，都要做到最好。駐顏有術的他保養得宜，自有一套養生之道，茹素多年，身形與外貌都Keep到非常Fit，即使已經青春不再，卻依然仍維持住良好的身形和外貌，由昔日的型仔變成型佬，魅力不減。

華仔明年便「登六」，過去多年一直Keep得非常Fit！（劇照）

最近IG的一個華仔Fans page，就有一條華仔答謝粉絲一路以來支持的短片，片中他分別以廣東話和普通話多謝大家，表示：「謝謝大家給我的那道光。」然而，片中的華仔竟然驚現老態，與平日的凍齡外貌有點不一樣，看來明顯老了不少，比較接近他的真實年紀。雖然如此，不過其實華仔依舊帥氣，散發出獨有的天王魅力，歲月不滅他的男神形象。不少粉絲都留言大讚他「好帥」、「愛你」、「永遠支持你」，「你也陪我們走了不少歲月」，可是亦有網民心痛慨嘆「老了」、「嘩，劉生好瘦，又蒼老，最近聽到訪問，感覺有得沙聲，希望好好保重身體。」

華仔真係好有型。

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華仔在內地宣傳新片《拆彈專家2》