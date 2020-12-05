57歲章小蕙加入小紅書帶貨示範化妝　被指撞樣甄子丹老婆汪詩詩

新冠肺炎持續肆虐，並已在港爆發了第四波疫情，各行各業繼續深受影響，經濟大受打擊，業界叫苦連天，當中包括演藝界，很多工作計劃都因而叫停，不少藝人都無工開導致收入銳減。為了謀求生計，很多藝人都會轉戰網絡市場，開拓網絡事業，做KOL又或是開直播帶貨，而自從有了內地人氣社交App小紅書之後，一眾女藝人亦紛紛加入這個平台來跟粉絲網民分享美容扮靚心得，藉此介紹化妝護膚品牌等，增加人氣亦可帶貨增加工作機會和收入。

靚太黎姿都有玩小紅書。(黎姿ig)

鍾鎮濤 (阿B) 前妻，現年57歲的「前B嫂」章小蕙 (Teresa) 原來日前亦都加入了小紅書，近年幾乎已絕跡娛樂圈，行縱低調的她，再次公開同大家見面，短短幾日，已吸了6.2萬粉絲。她post了一條示範化妝的短片，在美顏的效果之下，Teresa膚質顯得白滑緊緻，靚樣與年輕時分別不太大，可算是keep得好好。有網民就讚她樣貌凍齡，漂亮如昔。不過亦有網民指她與「宇宙最強」的甄子丹老婆汪詩詩撞樣了，感覺變了樣。

鍾鎮濤是章小蕙前夫。(鍾鎮濤微博)

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點擊睇章小蕙撞樣汪詩詩：