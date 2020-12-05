羅志祥一次過澄清多年「死貓」　獲「對頭人」力撐復出：改過就好

羅志祥（小豬）最近接受台灣雜誌訪問時再向舊愛周揚青和粉絲道歉，明顯為洗底復出鋪路，而他昨晚（5/12）亦有在Instagram撰文，直指自己多年來食了不少「死貓」，否認搶走歐弟女友Makiyo和否認曾指控前經理人孫德榮性騷擾。

羅志祥沉寂8個月再開腔 被周揚青發文震驚：的確是迷失了自己

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當年有傳小豬指控孫德榮性騷擾，令兩人不和足足廿年，師徒關係破裂。原來小豬和孫德榮最近已經和解，孫德榮透露對方主動聯絡他長談接近一小時，其間他有直接問小豬「為什麼背叛我」，而小豬也有反問「為什麼不要我」，而兩人後來亦得出結論，指所有恩怨都是有人利用二人的善良從中作梗，他更為小豬求情：「個性就是太善良，和我一樣第一時間都會選擇自己硬吞下去，不到萬不得已的情況，是不會出來澄清。」

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另外，Makiyo之前亦曾經在節目中解釋過，指自己是與歐弟分手後，才與小豬拍拖，而她最近接受當地傳媒訪問時，亦有鼓勵小豬復出：「我也是犯過錯的人，希望大家給他機會，知道錯改過就好，我該說的都說過了啊。」而歐弟受訪時則不欲多談舊事，僅稱「都過去了」。