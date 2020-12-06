演員請就位2︱爾冬陞三兄弟電視首同框　神畫面提早咗年幾實現？

內地綜藝節目《演員請就位2》周六（5日）舉行「終極就位盛典」，香港導演爾冬陞在當中參與指導及評判角色，而最後一集爾冬陞的兩位同母異父的哥哥秦沛及姜大衛先後驚喜現身，這也是三兄弟首度在電視熒幕一同亮相，爾冬陞表示原本想在第40屆金像獎實現這個畫面，沒想到被節目組搶先一步。

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75歲的大哥秦沛出場時指自己3歲起開始演戲，演過300多部電影、200多部電視劇，如果要用一個字送給電影人的話，他會選擇「愛」：「愛你的每一個角色。」二哥姜大衛出場，以中國香港演員自稱：「入行70年，成為香港第一個亞洲男主角，拍過好的電影，也拍過很多不賺錢、也可能沒有人看的戲。」他也為演員送上一個字：「到今天我還能在這裏演戲，就因為『真』，因為我是真的喜歡電影、真的喜歡做演員。」

三兄弟首度在電視屏幕同台，爾冬陞表示原本想在第40屆金像獎實現這個畫面，沒想到被節目組搶先一步。（微博／＠騰訊視頻演員請就位）

爾冬陞表示第一時間想起「家」字：「家庭的家、家人的家，我4歲就拍戲，到現在一想已是59年前的事情。」他續言自己從小在片場長大，經過跟工作人員長時間相處，已把他們當成家人一樣：「我在想我們珍惜家人，所以我們必需要支持對方、包容對方，我要謝謝所有跟我合作的演員、工作人員對我的包容和支持。」爾冬陞最後亦不忘叮囑新一代演員要團結：「如果見到有人遇到困難的時候，必須伸出援手去幫忙。」