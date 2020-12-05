羅志祥洗白計劃被豬隊友破壞？　疑似助理：主任與網紅每周做一次

談起2020年上半年最勁爆的娛樂新聞，就不得不提羅志祥（小豬）的前正印女友周揚青提分手，更以千字文控訴前男友常進行「多人運動」，令小豬跟渣男劃上等號、更獲封「時間管理達人」，形象跌至谷底。小豬為避風頭沉寂接近8個月，近日接受台灣雜誌訪問再向舊愛周揚青和粉絲道歉，更澄清這些年來食過的「死貓」，明顯想轉移視線、為洗底為復出鋪路。這邊廂小豬正忙着滅火，另一邊廂其劉姓助理的疑似私人對話流出，又在漸小的火勢上火上加油，指「主任」與網紅每周做一次！

點擊圖輯睇助理與友人疑似私人對話：

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對話截圖中，疑似小豬的助理上月涉酒駕被捕，友人關心說：「主任沒罵你嗎？」助理：「沒，哈哈，只說小心點，因為有專訪要洗白，叫我們最近別惹事。」這與小豬的「洗白專訪」吻合。助理後來還大爆有兩位網紅一直說要去主任家：「她一開始跟主任打的蠻火的，每周都一定會做一次，後來出事比較少聯絡，直到最近又扒着主任！」友人：「這些網美還要繼續蹭喔？」助理：「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身！」東窗事發後，該助理在IG發文說，「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信！」不過廣大網民似乎就不買賬！