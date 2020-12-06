演員請就位2 | 胡杏兒奪冠多謝吳鎮宇：沒有辜負你當年的一些期望

杏兒早前在《演員請就位》表演。（視頻截圖）

內地演技類綜藝節目《演員請就位》第二季近日終於公布賽果，由胡杏兒擊敗一眾實力派演員奪得冠軍。MC公布結果時候，胡杏兒一臉不敢相信，完全猜不到竟然能奪冠，同時亦忍不住流下眼淚。

唔敢相信自己拎咗冠軍。（影片截圖）

獎項由惠英紅頒發，說得獎感受時候杏兒一道哽咽：「這個獎項很重，我相信我們每一位都特別明白來到《演員請就位》這個舞台的意義，非常感謝這個舞台。作為一個演員我們來到這個舞台，可以有四位這麼優秀的導演（陳凱歌、爾冬陞、趙薇、郭敬明）給我們量身定做不同的角色，當我們變成他們的主角，其實是非常幸福幸運的一件事情。」

真係太驚訝了。（影片截圖）

在《演員請就位》能夠與大導演陳凱歌合作，杏兒直言這個機會等了21年：「我沒有想過有這樣的一天，所以我非常希望節目組一定要繼續辦下去，因為下一年我一定會叫我的好朋友們來參加，我可以來做助演。」

決賽當晚有不少其他演員做評審，其中之一有影帝吳鎮宇，杏兒感觸的說：「我希望我今天也沒有辜負你當年的一些期望，還有我的爸爸秦沛老師，在我最迷惘的時候，他也一直鼓勵我，叫我不要放棄，所以我沒有放棄站在這個舞台，接下來我會繼續努力。我2000年開始演戲，到今年剛剛好20年，我知道惠英紅老師說演員要不斷提升自己，剛剛秦沛老師說他今年75歲啦，我非常感動，因為我希望我80歲我還會站在這個舞台，我可以得到觀眾們的尊敬和喜愛，謝謝你們，沒有你們沒有胡杏兒。」

杏兒用了一晚平復心情，她在微博發表千字文的得獎後的心情：「到現在，心情還沒有沉澱下來，腦海裏還是覺得一切都很不真實。從8月6號飛到上海隔離，8月20號進入到節目組，到昨晚剛剛四個月的時間。從一開始參賽的戰戰兢兢，到一關一關的一個一個角色的走下來，慢慢學會心理素質的重要，真的沒有想到會走到今天的這一步。參加這個節目從來沒有想過輸贏，也沒有想過自己能贏，只抱着一個學習的心態，一個希望自己能夠變得更好的心態，而這個節目的確讓更多的觀眾包括我自己重新認識了胡杏兒，這絕對是我沒有想過的。感恩「演員請就位」，它真的是一個能讓演員變得很幸福的舞台，在四位導演的呵護，調教和栽培下，我們都變成了更好的自己，就像我說「最佳演員」這個獎項，是屬於我們當初有勇氣選擇來到這個舞台，有勇氣讓自己變得更好的40位好演員，感激在我的生命中遇到你們。另外對陳凱歌導演的感激一言難盡，只希望未來會有更多更多像我這麼幸運的演員，可以繼續幸福地得到導演的調教和引導，如果沒有凱歌導演給我的五個完全不一樣的角色，我相信我也未必能有今天的成績，當然也要感謝趙薇導演，爾冬陞導演以及郭敬明導演導演的指導，還有大鹏導演及李誠儒老師。我也很希望在這裏謝謝我的丈夫，沒有他的支持和不停鼓勵，我很難成為今天家庭事業兩全的事業女性。有網友說，原來我上一次拿獎是2011年12月5號，沒有想到9年之後的同一天會有這樣的一個經歷。人生很奇妙，我相信無論我們做任何事，只要堅持，用心，努力，我們都會得到最奇妙的結果。今天，我依然能夠開心的告訴大家，「我好鍾意做戲」，演員繼續就位：我是演員胡杏兒！」

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