演員請就位2｜胡杏兒奪冠洗甩「囧樣」　21年前選港姐已演技爆發

胡杏兒最近在內地演技類綜藝節目《演員請就位》第二季中擊敗一眾實力派演員奪得冠軍，從惠英紅手中拿過獎項後，杏兒一度哽咽，直言這個機會等了21年：「我沒有想過有這樣的一天，所以我非常希望節目組一定要繼續辦下去，因為下一年我一定會叫我的好朋友們來參加，我可以來做助演。」而節目的評委分別為由陳凱歌、爾冬陞、趙薇、郭敬明擔任，所以認受性極高。

胡杏兒事後亦有感激娘家TVB。（影片截圖）

胡杏兒在2015年離開TVB後專心北上發展，無論是個人生意業務還是幕前演藝工作同樣有聲有色！其實當年胡杏兒是TVB力捧的花旦之一，2011年，胡杏兒更曾經憑在同年憑劇集《萬凰之王》中「佟佳·沅宛」一角奪得「最佳女主角」、《怒火街頭》中的王思苦拿下「我最喜愛的電視女角色」、亦是該屆「非凡風采女藝員」得主，成為三料視后。

胡杏兒憑《萬凰之王》中「佟佳·沅宛」一角奪得「視后」寶座。（劇照）

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雖然胡杏兒早於9年前已貴為「視后」，惟她的演技卻經常被人質疑，原因與一個「囧」字密不可分。大概在2006年至2008年間，胡杏兒被指表情千篇一律的「浮誇」而慘遭網民批評，尤其她在《太極》（2008）的其中一個表情，被網友截圖與「石神」拼在一起而掀起一番討論，亦因此「石神」與漢語的一個生僻漢字「囧」字相似，自此胡杏兒就與「囧」字離不開關係，網民甚至為她取花名為「胡囧兒」、「胡囧囧」等帶嘲諷意味的稱呼。如今胡杏兒在節目中獲得冠軍殊榮，可謂替自己的過去一雪前恥，亦回應了她在1999年以19歲之齡參選香港小姐，並獲得香港小姐季軍及活力風采獎一樣，在泳衣環節的「喜、怒、哀、樂」表演已被受讚賞。

重溫胡杏兒嘅「囧樣」以及參選時嘅精彩演出：

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