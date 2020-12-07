《最美麗的第七天》接《天幕下》易撈亂　連播《溏心》系列最出事

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直為覯眾帶來不少經典回憶，不過早前在由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠等主演的《天幕下的戀人》（2006）大結局之後，又輪到由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠等主演的《最美麗的第七天》（2008）接棒，幾乎原班人馬添食，以全新的角色演出全新的故事，這個節目安排一時令觀眾吃不消，連續播非常混亂。

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最美麗的第七天｜沿用《天幕下》主演 鄭嘉穎周勵淇同人唔同名

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幸好，接《最美麗的第七天》棒的是《女人俱樂部》而非《翡翠戀曲》，要不然觀眾又要「捱」鄭嘉穎與周勵淇這對經典CP了。其實深宵時段劇集連續重播兩套太相似的劇集確實會令觀眾非常混亂，因為深宵時段不像平時黃金時段劇集有星期六、日的喘息空間，正如《最美麗的第七天》接播《女人俱樂部》，播放安排就是星期一晚結局，星期二晚就播另一部劇，稱得上無縫交接；另一方面，並非每個觀眾都會「緊貼」深宵時段，若錯過了「交接期」，兩劇角色太似的話著實令人傻傻分不清原來已經「換畫」。

今次唔怕睇到思覺失調啦？（網上圖片）

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事實上，TVB一向喜愛「添食」，而「添食」的方式不外乎是原班人馬演出「延續的故事」或原班人馬演出「全新的故事」，《天幕下的戀人》和《最美麗的第七天》則屬於後者。而後者「添食」的代表劇集一定是「溏心風暴」系列，主演夏雨、李司棋、關菊英、米雪、阮兆祥出現在三劇，不過無論角色、故事以及關係都稍有分別，若然一口氣連續播《溏心風暴》、《溏心風暴之家好月圓》以及《溏心風暴3》的話，觀眾可能真係會睇到思覺失調。

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