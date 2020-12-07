諸朋好友 | 林國斌自爆曾趕媽媽落車　事隔多年歷歷在目：好不孝

由崔建邦及張秀文主持最新一集（6/12）的《諸朋好友》中，繼續邀來方中信及林國斌做嘉賓，兩人大談多年的趣事和憾事。臨近尾聲時，崔建邦問兩人會否有曾經辜負過的人，林國斌坦言負得最多的人是父母，更自揭不孝事，爆自己曾經趕過母親落車。

崔建邦及張秀文主持最新一集（6/12）的《諸朋好友》繼續邀來方中信及林國斌做嘉賓。（節目截圖）

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林國斌自爆先後兩次令成龍受傷：當時佢嬲咗我

林國斌首先自言負得最多的人是爸爸，「尤其是係我老竇，我老竇走咗成廿年，佢走嘅時間係啱啱係金融風暴之後嘅，變咗嗰段時間我就較為頻撲，同埋博緊命（工作）咁樣啦，變咗冇咁多時間顧我老竇，依家係後悔嘅。」

林國斌首先自言負得最多的人是爸爸，因為當時掛住工作，沒有時間陪伴他。（節目截圖）

之後他自揭曾經在深水埗趕過媽媽落車，要媽媽自己搵路：「反而阿媽就仲健在，九十幾歲，要坐輪椅。我好珍惜依家所有嘅時間。我曾經試過一次，到依家仲記得，好唔啱、好不孝咁。有一次，我嗰陣住新界，夜晚出去約咗人飲嘢，阿媽話：『我坐你順風車出去啦！』我話：『好啦！』跟住我車佢去基隆街、深水埗嗰邊。我就衰，去到，搵咗兩個圈，搵唔到。跟住我就話：『阿媽你落車啦，我趕時間。』阿媽望住我話：『我唔識路喎！』我話：『你問人啦！』」

林國斌爆自己曾趕過母親落車，他自言自己當時非常不孝。（節目截圖）

林國斌坦言事隔多年，當時一刻依舊「歷歷在目」，「因為覺得自己好衰。當時我阿媽唔係太老，六七十歲到，佢落咗車。當時係唔會諗到呢啲，係我老竇走咗之後，之後我諗返當時嘅情景，係非常之乞人憎，好不孝嘅。」

最後他眼眶泛紅地直言自己不會再讓同類事件發生。（節目截圖）

經歷過這件事，深感後悔的他立下決心不會再讓同類事件發生：「我唔會再畀呢啲事情發生。之後我阿媽依家坐輪椅，如果佢依家叫我，車佢去天腳底，車佢去邊度，我會親自車佢去。」談起往事的林國斌眼眶泛紅，更感動埋張秀文都眼濕濕。

另一邊廂，方中信直言最辜負的人所有得罪過的人。「後生嗰陣時太過心直口快，得罪咗好多人。喺呢度同佢哋講聲：『Sorry，對唔住！』」

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