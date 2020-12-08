執屋｜女嘉賓屋企搵出42年歷史利賓納　ViuTV新節目教斷捨離

Jessie屋企客廳亂到好似打風咁，身後嘅木抽屜左一個右一個用作放置衣服，不得不佩服Jessie嘅忍耐程度。(影片截圖)

近年有唔少電視台節目都教人「斷捨離」，ViuTV新節目《執屋》今次請嚟香港第一位雜物諮詢師阿橙連主持人Kathy仔以及小占，去到唔同港人嘅蝸居進行「斷捨離」。首集嘅嘉賓Jessie同男朋友以及爸爸住喺一個兩房一廳嘅居屋單位，不過由於放喺客廳張飯檯已經被雜物所淹沒，加上張梳化離奇以棟直嘅方法放置，所以Jessie同爸爸基本上每次入屋企就直接入房，而Jessie同男朋友如果要食飯的話，都會屈埋喺房……

客龐其實幾大，奈何所有嘢都亂咁放，張梳化先最過份。

點解好好一張梳化會好似風水陣咁棟直放置？Jessie解釋係因為所養嘅主子（貓）喜歡在梳化後大小便，結到搞到好臭，為方便清潔，於是就棟直梳化，呢個藉口真係十分新奇。兩位主持整理完客廳後，輪到廁所部分，污跡、雜物十分不堪，連小占都忍唔住話「污糟過公廁」，問到明明全屋只有三個人，但洗頭水起碼有六樽，Jessie話:「因為我用到得返少少，就會留比爸爸加水再用，之後我就唔會再理……」

喺Jessie房搵出兩盒過期月餅，點解唔丟棄呢？Jessie：「個盒長長方方，可以用嚟當飯檯」

至於廚房，Jessie男友表示之前連砧板都放唔落，但因為自己會煮食關係，所以略為整理過，廚房雖然雜物唔多，但小占搵出一個1978年嘅利賓納!唔通當紅酒咁存放?而喺雪檳上方，搵出一對早已硬化嘅膠手套，係咁易一掂，即時四分五裂，埸面都幾恐怖。經過6個多小時「斷捨離」，最後執出十袋垃圾，而客廳、飯檯亦得以重見天日。事後，Jessie仲影咗張爸爸喺客廳食飯嘅相比大家睇。

1978年嘅利賓納……

點擊下圖睇埋屋企有幾亂