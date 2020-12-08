谷婭溦來港發展初期已墮人生低谷　自揭曾患抑鬱：要睇醫生食藥

現時30歲、在湖南衡陽出世的谷婭溦，早於2009年就在內地出道，參加過各種大型歌唱選秀節目如《快樂女聲》，其後又到過台灣參加《華人星光大道2》獲得第四名，更曾獲台灣女子天團S.H.E.的經理人公司垂青打算簽約，可惜谷婭溦當時卻以「繼續讀書」為理由婉拒對方，最後終於在2015年在香港TVB歌唱選秀節目《超級巨聲4》取得亞軍，隨後加入星夢，離鄉別井直到現在。

谷婭溦是歌唱比賽出身，唱功絕對有實力。（網上圖片）

谷婭溦去年為劇集《金宵大廈》翻唱國語版片尾曲《金宵多珍重》而人氣急升。（網上圖片）

《安守本份》惹劣評 谷婭溦：嗰時我覺得係咪應該走

谷婭溦日前（12月7日）到商業電台接受節目《一圈圈》主持阮兆祥訪問時，分享了過去5年自己留港的辛酸。「嗰時真係好孤單，其實去台灣嗰時真係一個朋友都冇，喺香港又係一個朋友都冇，喺台灣都溝通得到，但嚟到香港更慘係溝通唔到，有時自己出去行街都要講普通話，嗰一刻係覺得自己好似格格不入，融入唔到，唔知道點算，低谷咗一段時間，自己都有抑鬱過，真係要睇醫生食藥。」

谷婭溦日前（12月7日）到商業電台接受節目《一圈圈》主持阮兆祥訪問。（截圖）

谷婭溦又提到，自己第一首推出的廣東歌《安守本份》劣評如潮，網民狂轟她的廣東話太差，谷婭溦憶述：「大家都會話你噏乜嘢呀，話我啲字唱得唔準，問我點解要唱廣東歌，點解唔返去（家鄉），嗰時我覺得，自己係咪應該走呢？」然而，她最後仍然堅持留港發展，最重要的原因，是她希望一直支持自己的媽媽可以抬起頭做人。

《安守本份》是劇集《使徒行者2》的插曲。（網上圖片）

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向吳若希請教 咬木筷子讀報紙

谷婭溦在節目中透露，她自15歲開始就離開父母出國讀書，早已習慣了一個人的生活，一年中只會偶爾回鄉探親。當阮兆祥問到為何要堅持留港工作，她就提及到自己的父親，「佢成日都睇死我，（你最怕就畀人睇死？）係喇！我覺得我唔應該畀佢睇死，我唔想令到我阿媽喺佢面前抬唔起頭，咁我媽咪支持我吖嘛，我唔想佢次次同佢（爸爸）講嘢就要耷低個頭，所以我要堅持，點難都唔會話畀你知，喊過幾多次，有幾困難都唔會同我爸爸講，媽咪為我負出咗好多。」而谷婭溦亦為了融入香港，專登向師姐吳若希請教，咬木筷子讀報紙，雖然至今仍然有「普通話」口音，不過明顯進步許多，起碼，收音機旁的聽眾一定聽得明！

睇埋谷婭溦IG靚相：

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同場加映：

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