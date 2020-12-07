今晚請客｜陸浩明跟肥媽學藝刀工未滿師　黎諾懿：似細個啲鍘紙刀

由陸浩明（六號）與肥媽今年主持的TVB教煮節目《食平D》系列轉眼間已經有10輯，歷時7年，雖然六號在節目上一盤都只是做效果、式幫肥媽執頭執尾，但透過觀察和討論，六號理應學有所成。終於，六號日前就應黎諾懿邀請到其主持的另一個教煮節目《今晚請客》做嘉賓「大展身手」，結果六號竟然變成「大展新手」，笑料百出！

六號在節目上聲稱跟肥媽「學廚」已有9年時間，不過認真入廚，咁多年嚟只有4-5次。（截圖）

在《今晚請客》中，陸浩明需要負責兩味菜式，分別是煎豬扒和煎羊扒。而六號在開始切配菜時已經有點手忙腳亂，而且煮得有點急，令在旁的黎諾懿和陳敏之都不斷提醒希望他煮慢少少，然而，六號卻擺肥媽上枱，笑言：「你知我平時個拍檔啦！」至於技巧方面，六號的刀法又令黎諾懿和陳敏之感到擔心，因為見到陸浩在切紅椒時手法生硬，生怕他會切傷手指，黎諾懿更形容：「佢嗰種猛力喺邊度嚟呢？啊！佢好似細個嗰啲鍘紙刀呀。」

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睇睇六號嘅鍘紙刀法：

+ 7 + 7 + 7

除咗刀法之外，六號就連炒蒜頭的方式都非常奇特，唔只沒有先將蒜頭拍扁，更連蒜帶衣一起放落鑊中炒香，黎諾懿在旁睇到一頭霧水，六號連忙解釋：「我鄉下係咁！」之後陸浩又將煎好的豬扒先上鑊去一隻空碟，聲稱要讓豬扒Rest（休息）一會，繼而再原塊放上準備好配茶的盤上，黎諾懿再次𢯎爆頭：「我以為你會將塊豬扒切開添！咁點解你唔直接放上個盤度Rest呢？點解又要分開個碟呢？」雖然六號繼續嘗試解釋，但仍然百辭莫辯，陳敏之惟有在旁打完場：「你由佢啦！佢鍾意咁就咁啦！」

蒜頭連衣炒：

+ 5 + 5 + 5

六號在過程中手忙腳亂，流晒大汗，黎諾懿同陳敏之都多次為佢抹汗，黎諾懿仲叫六號唔好咁急唔緊張：「呢度明明係高級餐廳嚟，你變咗好似大排檔咁嘅？」（截圖）

雖然六號的「技術」認真一般，不過食物的味道搭夠，陳敏之畀100分，黎諾懿仲讚六號啲豬扒羊扒都煎得好香，恰到好處！

睇埋六號其它笑料：

+ 8 + 8 + 8

同場加映：

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