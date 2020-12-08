【終極筆記】曾舜晞新劇驚現劉雪華　瓊瑤女神經歷悲劇人生

內地劇《終極筆記》，再次掀起盜墓類劇集的熱潮，男主角是新《倚天屠龍記》的曾舜晞，女主角是新疆美女哈妮克孜，故事圍繞吳邪尋找《盜墓筆記》失蹤角色張起靈開始，揭發了一段不為人知的家族秘聞，展開冒險之旅。最讓人意想不到是昔日瓊瑤女神劉雪華，也會演上一角，雖然滿頭白髮，卻仍散發出雍容優雅的氣質。

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《盜墓筆記》系列的《終極筆記》，故事離不開解謎探險的情節，而新一齣劇集也不例外，講述吳邪收到了失蹤已久張起靈的錄影帶，開始了尋人冒險之旅，更揭發出種種過去的家族秘密。吳邪一角由內地小鮮肉曾舜晞演出，他最為人熟悉的作品有新《倚天屠龍記》的張無忌，現時在無綫熱播的《使徒行者3》也有登場。女主角是新疆仙氣女神哈妮克孜，今次她會演出跟吳邪一起探險的阿寧，俊男美女相當合襯，不過最令人有驚喜的是前輩演員劉雪華，也會演出霍仙姑一角。

（網上圖片）

下圖有劉雪華昔年美顏及最新近照：

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劇中的劉雪華白髮蒼蒼，皺紋滿臉，始終已是一位61歲的女星，但她舉止優雅，充滿雍容貴氣，從影40多年的她，演技亦無容置疑。80年代在台灣演出瓊瑤多部作品成名，包括《煙雨濛濛》、《庭院深深》等，常演苦情戲的她，有「水龍頭」美譽，指她可以3秒內落淚，現實中她的經歷也十分坎坷，為拍拖6年的男友劉德凱未婚懷孕，但男友卻出軌，並突然宣布跟小三安琪結婚，劉雪華大受打擊，在浴室跌倒流產，不幸要切除子宮。至1999年，劉雪華跟台灣著名編劇鄧育昆結婚，婚後甚為恩愛，可惜鄧在2011年於上海寓所失足墮樓身亡，劉雪華感情受創，中年喪夫，至今孑然一身，閒時拍劇過過戲癮，對於她在新劇演出，令人十分期待。

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