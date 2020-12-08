盤點無綫轉會邵氏藝人　視帝王浩信都簽約究竟有乜著數?　

樂易玲近年兼任邵氏電影執行董事及總經理，吸納唔少昔日愛將過檔或加盟，隨著邵氏近年與不少內地影視平台合作，拍劇之集又可以打入內地市場，再加上有傳邵氏嘅自主度較高，對一眾小生、花旦來說確係吸引，重點係做生不如做熟、換個合作模式一樣可以拍無綫劇。

黃宗澤

黃宗澤由無綫一手一腳湊大成為當家小生，加盟邵氏都好正常。(IG圖片)

黃宗澤在2016年時直認將離巢外闖，當時他曾放風表示有意與邵氏合作。2017年初，黃宗澤宣布成為邵氏人，並在活動上直呼樂小姐做阿媽，又話「人得一個，命得一條，你要點割就點割。」足證兩人關係密切。

王浩信

王浩信今年加盟邵氏後，即獲安排北上開戲演中國特種部隊 。(IG圖片)

近年有傳無綫為造就王浩信再奪視帝，故延播陳展鵬嘅《唐人衙》，屬真屬假無人只，但王浩信深受無綫嘅寵愛確係事實。近日《踩過界II》熱播當中，身為主角嘅王浩信卻北上賺人仔而缺席香港嘅宣傳活動。原來王浩信今年已加盟邵氏，並即獲北上拍劇機會，難怪可以唔使留港宣傳。

陳智燊

有指陳智燊轉做KOL後， 月賺40萬。(IG圖片)

藝員訓練班出身嘅陳智燊，2019年約滿離開無綫，雖然他近來主力與老婆宋熙年做KOL，不過原來他於2019年已成為邵氏藝人。

吳岱融

吳岱融回巢後，因為仔仔入伍關係，所以一家回流新加坡。（資料圖片）

2015年，吳岱融回巢加入無綫，並簽了六年藝員合約。翌年因《巨輪II》嘅播出，令吳岱融人氣急升，而他原來已在2017年成為邵氏旗下藝人。

張兆輝

張兆輝是圈中出名的好男人。（資料圖片）

無綫藝員訓練班出身嘅張兆輝，2013年離巢後，北上賺人仔，同時亦參與不少香港的電影拍攝，2017年加入邵氏兄弟，並演出劇集《飛虎之潛行極戰》，同年他亦有為無綫拍劇如《全職沒女》、《黃金有罪》

陳瀅

陳瀅因《女人俱樂部》而獲無綫重用，劇接劇之集，角色戲份亦十分重要。(IG圖片)

模特兒出身嘅陳瀅，2013年成為無綫藝人，自2014年拍完《女人俱樂部》後即被器重，至2018年陳瀅終與模特兒公司完約，並宣布加盟邵氏。

林夏薇

林夏薇離巢本為生B做準備。(IG圖片)

林夏薇在2018年宣布離巢，並表示打算全心照顧老公及生B，但休息期間，林夏薇因不斷收到演出邀請，令她戲癮再起，故決定簽約邵氏出山。

李施嬅

李施嬅在無綫推足多件都不算被重用，《金宵大廈》出街後，唔少網民都認為無綫欠佢一個視后。(IG圖片)

去年四月，李施嬅宣布結束與無綫15年賓主關係，曾參與加拿大劇集《Blood and Water》透露有意到外國發展，甚至已簽約外國嘅經理人公司。不過，隨著《金宵大廈》大受歡迎，加上續集開拍，李施嬅喺今年亦成為邵氏旗下藝人。

胡定欣

胡定欣因電影《逆流大叔》關係，而被傳會過檔古天樂旗下公司，但最後成為邵氏藝人。(IG圖片)

去年有傳轉投古天樂旗下，主力發展電影嘅胡定欣，今年11月在IG發文宣布自己約滿離巢無綫，並同時宣布加入邵氏，繼續同樂小姐保持友好關係。

岑麗香

岑麗香因為係王祖藍關係，所以成為邵氏藝人。（IG圖片 )

香香在2018年發文宣布離巢，不過由於佢加盟由王祖藍主理嘅「手工藝創作公司」係邵氏子公司，變相令香香成為邵氏藝人。