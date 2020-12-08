踩過界II｜飾演律師樓秘書閃耀全場　何泳芍曾因拍節目患暴食症

《踩過界II》今集又有見到紹宏律師行的秘書出場，何泳芍（Honey）飾演這個角色雖然在劇中有數次出現的機會，但從來不會超過5秒鐘，不過只是這幾秒鐘，也足夠搶鏡。

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大家對Honey的印象，大多是陽光十足的落選港姐，她其實也是一名徒手潛水教練，在她的IG不時見到她潛水的相片，唯美之餘也性感非常，甚至比她的演出還要搶眼。

真係閃現幾秒。（愛奇藝截圖）

Honey選完港姐後，其實有不少機會，除了不少大騷有份演出，也進入了《愛·回家之開心速遞》劇組，而且也加入了港姐節目《學是學非》，這被不少人視為升LV的踏腳石，之後也有現身女神搖籃地《3日2夜》，看似星途一片光明。

突然被foul出《學是學非》。（《學是學非》電視截圖 ）

不過，在今年年中她突然被調出《學是學非》，有傳何泳芍是電視城中高層權戰鬥的犧牲品，不過可能性就不大，因為同屬香港小姐出身的馮盈盈（FYY）和劉穎鏇（Tiffany）等仍然相安無事。Honey接受《香港01》訪問時，就表示自己尊重公司安排：「我都唔知點解，唔開心就一定有㗎啦，話晒拍咗咁多集，始終有感情同埋唔捨得，不過公司有另外安排其他工作嘅，都唔擔心。消息出咗之後，都有好多人同我講好支持我，我都相信每個人都有自己特色嘅。放心啦，我會繼續努力工作㗎。」

何泳芍擁有完美身形：

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這個說法表現出Honey是一個天性樂觀的人，但原來她曾經也因為壓力而患上暴食症，工作無形中接收了不少壓力，其實在網絡上也是。她說：「Post張相有少少肥肉就會俾人話發福，其實都係人嚟㗎姐，有少少肥肉都好正常，所以個個同事都執到好完美先Post，咁又製造咗啲假象出嚟好似人人都咁Fit咁完美，咁樣就變成咗惡性循環。我同同事講開呢個問題，原來十個有八個女Artists都有一樣嘅症狀。嚴重嗰時壓力會大到唔想出街見人，跟住就唔食嘢狂做運動減肥，然後又發病暴食到嘔。網上個風氣好鍾意公開咁評論其他人身材，可能係件衫鬆少少就俾人話肥，或者角度問題又會話覺得你瘦咗。做人真係辛苦。」

點擊下圖睇 何泳芍（Honey）分享患上暴食症時的心路歷程：

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