踩過界II｜彭翔翎演弱智女獲讚　甘願客串唔怕人工低：show錢唔多

《踩過界II》今晚（25/11）一集講到在荒山野嶺發現一副女性遺骸，間接為當年被認定為殺人犯的許日東（徐榮飾）可以上訴，而該名女死者程可欣（彭翔翎飾）在回憶片段出現，是一名輕度弱智少女，是一個不容易駕馭的角色，但只有三年演出經驗的彭翔翎卻成功掌握到神韻，不誇浮卻入戲。

彭翔翎在接受《香港01》訪問時也直認有難度，她說：「自己要諗吓點樣可以做到輕度而又唔會太弱智，聲線同埋講野嘅速度有自己研究過，亦有睇片做過參考，不過大部分既片都係比較嚴重既患者所以最後都係自己再作調整。」原來還有加入自己的演繹，可能這位三年新人有不錯的天份。

呢個角色真係唔易做。（螢幕截圖）

睇吓每一個面容變化：

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彭翔翎在2017年加入無綫藝員訓練班，當年她24歲，不過只是簽下一紙基本藝人合約，意思保障不多，真的要多勞多得，所以她三年來客串了不少劇集，但大家都知道無綫是計show錢的，只有客串當然人工便會低，她指：「係啊，show錢唔多，但節儉啲維持正常生活都無問題嘅，例如買野方面，買之前會諗吓係需要定必要，再去格價先決定去買。出街同返工前預早小小時間搭交通工具，盡量避免搭的士。」相信每一個新入TVB的演員，或多或少都會經歷這些事情。

彭翔翎身形唔錯！（IG@pangdandan）

點擊下圖睇吓彭翔翎嘅靚相︰

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既然如此辛苦，何必虐待自己？其實她跟很多演員也一樣，有一個老土但真真實的理由，「做演員係我嘅夢想，曾經團火熄咗，其實當時我覺得自己唔再年輕啦，抱住比自己最後機會嘅心態去試下投考藝員訓練班，直到現在。所以我無諗過係咪會有更好既出路，只係想專心做好目前而家既嘅。」在加入TVB前，彭翔翎曾經參選《Yes!》的「第十二屆全港校花校草選舉2008」，同屆還有鍾晴和蘇皓兒，算是她第一次提起演藝夢之時。

點擊下圖睇睇《迷網》入面，Ada嘅出位戲份︰

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但人始終要生活，今年27歲的她，是否真的可以永無止境地追夢呢？她說：「暫時生活開支自己仲可以應付。如果以後都係做客串，我都無諗過行第二條路，因為我相信有付出過努力，總會有人賞識。而家有主動啲幫自己，例如已報讀日語及Ukulele課程，同埋籌備緊一本自我介紹及演出經歷小冊子準備黎緊印刷派發比監製導演。」

希望你將來有發光發熱的一天！

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