返校｜兩代方芮欣演員大對比　王淨與韓寧都有一個共通點

台灣電影《返校》推出後成為熱話，而且屢獲殊榮，除了在早前的「56屆金馬獎」中連掃「最佳新導演」及「最佳改編劇本」等六個獎頂之外，飾演女主角方芮欣的演員王淨亦曾在今年年中的「2020年台北電影節」中獲得「最佳女主角」。而《返校》的影集版本亦已於日前在Netflix上架、台灣公視同步播出，影集將會講到在《返校》30年後，轉學生劉芸香（李玲葦 飾）在翠華中學遇上自殺身亡的學姊方芮欣（韓寧 飾），當中一些被忘記的、害怕想起的舊事，將會再度一一浮上水面。

同一樣的角色，在兩年內分別由兩位不同的演員飾演，難免會讓觀眾將二人作對比。但其實王淨版本的方芮欣就是一個較純真的角色設定，而韓寧版本的方芮欣卻是一個徘徊學校30年尋找附身對象的亡靈，所以由不同演員去飾演當然合理！雖然王淨與韓寧有很多不同，但其實有一點，兩個還是非常相像！

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點擊下圖睇二人不同：

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「北一女神」蔡瑞雪：