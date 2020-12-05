返校｜雙靚女主角加盟　「小桂綸美」韓寧「北一女神」蔡瑞雪

台灣電影《返校》推出後成為熱話，隨即加碼拍成影集，於今晚9點Netflix、台灣公視同步播出，影集將會講到在《返校》30年後，轉學生劉芸香（李玲葦 飾）在翠華中學遇上自殺身亡的學姊方芮欣（韓寧 飾），當中一些被忘記的、害怕想起的舊事，將會再度一一浮上水面。

《返校》影集將會採用雙女主角的設定。（影片擷圖）

李玲葦戲內戲外的造型帶給人截然不同的感覺。（李玲葦IG）

飾演學妹劉芸香的李玲葦

戲中值得讓人留意的是戲中將會探用雙女主角的設定，李玲葦跟韓寧都是新人，李玲葦本來就是讀華岡藝校，23歲的她擁有豐富的舞台劇經驗，但卻是她首次參演電視劇，她曾提及自己演的學妹角色在影集後半部分會有多轉折，而在情緒上更需要有更深層次的演技，為此將200多頁的劇本寫滿了提示，日夜都在刨劇本，簡直想出戲都難。

上面提及李玲葦在接拍《返校》前，其實早已在劇場界磨練多年，能演善唱，最近更在台韓合製音樂劇《我的上海天菜》中擔任主演，有留意她IG的話就能看到她都會轉發粉絲有錄下她的部分，的確出色！

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劇中方芮欣最終要借劉芸香的身體來復仇。（《返校》影集劇照）

演學姊方芮欣的韓寧有小桂綸美之稱

25歲韓寧出身北一女高（台北市立第一女子高級中學），修讀陽明大學牙醫系，百分百的高學歷演員，而且她更是舞者和模特兒，在讀大學期間做了很多跳舞的表演，因為她的氣質以及外貌，被外界稱為「小桂綸美」，事實上她更有在廣告片中擔任過桂綸鎂的舞蹈動作指導，後來漸漸對演戲產生興趣，《返校》更是她首套作品，她笑言屋企人當時都不知道她在做甚麼，爸爸也是到了最近才恍然大悟自己在拍《返校》，因為我之前曾經頭髮變短了而哭。

對於從牙醫轉到變成演員，韓寧原表示屋企人有驚訝過但同時也支持自己，她說：「其實牙醫不算特別的志願，我是一直很上進的學生，牙醫是第一志願，去年實習完畢業後，考國考拿到證照後才接拍《返校》，對於《返校》是從未試過有種打從心底想做好一件事。」

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蔡瑞雪今次都有份參演《返校》。（影片擷圖）

「北一女神」蔡瑞雪

同樣是「北一女神」出身的蔡瑞雪（Snowbaby）曾於2017年以素人身份到韓國參加選秀節目《偶像學校》，可惜在第四集中被淘汰，返回台灣後都有出演電影和劇集，當中包括《陪你很久很久》、《噬罪者》、《浪漫輸給你》以及今次的《返校》。

蔡瑞雪曾希望在韓國出道，成為第2個周子瑜。（官方圖片）

蔡瑞雪雖然靚，但她在2017、2018年返回台灣拍劇時，曾經有被導演打過的經歷，因為演戲頻頻NG令導演非常火大，她不禁反問自己：「我演戲真的有這麼爛嗎？」因為當時導演嬲到掟劇本兼大鬧：「至少要會背台詞！」蔡瑞雪坦言：「導演賴孟傑捲起劇本打我，好痛，我那時候就想辦法要努力改善。」跟離至今已有3年時間，相信蔡瑞雪的演技都有進步，可以期待她在《返校》的表現。