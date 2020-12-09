錢國偉出殯｜鄭伊健與張衛健等8位好兄弟扶靈送別摯友最後一程

前TVB金牌監製錢國偉（Wilson）於10月27日因胰臟癌離世，終年59歲。家人昨日（8日）在沙田大圍寶福紀念館設靈，並於今日 (9日) 大殮出殯，奉柩大圍富山火葬場火化，整個儀式以佛教形式進行。他生前的一班藝人好友均前來作最後道別。

錢國偉於昨日設靈並於今日出殯火化。(資料圖片)

錢國偉的遺孀陳宛蔚連日來都有在現場打點，陪伴Wilson最後一程。Wilson的好友鄭伊健與太太蒙嘉慧、譚玉瑛、林曉峰、林珊珊與女兒、黎芷珊、阮兆祥、張衛健、錢嘉樂、麥長青、方力申、吳婉芳、謝天華、黃智賢等亦於今早陸續抵達寶福紀念館送別。而扶靈名單包括有鄭伊健、林曉峰、張衛健、錢嘉樂、方力申、黎諾懿、阮兆祥、Nelson這8位好兄弟。場內有關於Wilson的書刊相片，大殮儀式將於11:30分舉行，約於12:15辭靈。受疫情影響，主人家今日不會設纓紅宴，只向到場親友派發利是和食物券。

鄭伊健。(陳順禎攝)

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點擊睇陳宛蔚以英語撰寫的原文，並重溫錢國偉婚禮相：

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