錢國偉出殯｜摯愛好友告別火化作一縷輕煙　疫情下不設纓紅宴

前TVB金牌監製錢國偉（Wilson）於10月27日因胰臟癌離世，終年59歲。他的家人昨日（8日）在沙田大圍寶福紀念館為他設靈，並於今日 (9日) 大殮出殯，奉柩大圍富山火葬場火化，整個儀式以佛教形式進行。Wilson的遺孀陳宛蔚連日來都有在現場打點，陪伴摯愛最後一程。Wilson生前的一班藝人好友均前來作最後道別，他的扶靈名單包括有鄭伊健、林曉峰、張衛健、錢嘉樂、方力申、黎諾懿、阮兆祥、Nelson這8位好兄弟。

Wilson今日進行大殮出殯儀式。

Wilson的大殮儀式於11:30分舉行，約12:50 Wilson的遺孀陳宛蔚捧着他的遺照步出紀念館，而Wilson的靈柩就由該8位負責扶靈的好兄弟送到靈車上，之後眾人再坐車上山為他進行火化儀式，跟他說永別。他的兩歲囡囡亦有到場，由傭人抱住並包到實來送別爸爸。受疫情和限聚令影響，主人家今日不會設纓紅宴，只會向到場的親友派發吉儀，內有朱古力以及美食現金券。

Wilson的遺孀陳宛蔚捧着他的遺照步出紀念館。(陳順禎攝)

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