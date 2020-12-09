錢國偉出殯｜林曉峰：今日係祝福佢得到一個好好嘅完結

林曉峰表示：「好多呢行或者Wilson身邊嘅人，最燦爛人生係有Wilson幫，而Wilson燦爛人生亦有我哋份，所以我哋會互相支持，唔存在幫與唔幫。」(陳順禎攝)

金牌監製錢國偉今年10月底因胰臟癌病逝，終年58歲。今日於沙田寶福紀念館舉行大殮儀式，儀式全程閉門進行。有份扶靈嘅林曉峰於儀式結束後接受傳媒訪問，他表示：「大家都係開心咁陪Wilson去走最後一段路，大家對於佢都係好唔捨得，但係……由佢最後一個階段，又或者我咃從溫返佢所有片段時，睇到佢係好有鬥爭，同埋想帶開心比大家嘅一個好好朋友，所以今日係祝福佢得到一個好好嘅完結。」

林曉峰透露西式靈車是錢國偉的好友特意安排，並謂：「希望佢走得靚同好好」(陳順禎攝)

問到遺孀陳宛蔚以及女兒的情緒如何，林曉峰表示一定會感到不捨，但為了令Wilson安心離開，所有親人都會互相支持，並謂：「我哋係以farewell party同肥仔講拜拜，同埋所有朋友、親人都會盡承諾去支持大家，唔係話邊個照顧邊個，係支持。」陳宛蔚日前表示將復出工作，問林曉峰會否幫忙搭路，他認為對方目前最重要是整理好心情，才可迎接未來的挑戰

錢國偉遺孀陳宛蔚有意工作，林曉峰與朋友都認為可以一步一步來，最重要先調整好心情。(陳順禎攝)

此外，林曉峰又透露在火化儀式進行前，會場播放了一些錢國偉昔日的訪問，以及不少與好友的合照，而背景音樂選用了王力宏嘅《落葉歸根》：「係佢好鍾意嘅一首歌，亦好代表代到佢同我哋嘅一個完整關係。」