盤點18對圈中夫妻檔搵銀藝人　許志安鄭秀文竟然曾同框拍廣告？

陳豪和陳茵媺日前夫妻檔出席保險活動，拍住拖齊齊「搵銀」。雖然他們夫妻檔同框出席活動、代言或拍廣告已經不止一次，不過陳豪及陳茵媺每次被問到類似的問題都拒絕透露詳情。其實一直都傳言，若夫妻二人都是幕前工作者，「夫妻檔」的酬勞一般會較「分拆上巿」更理想，而且寓工作於拍拖，更稱得上為一舉兩得，所以近年都有不少夫妻同框齊齊「搵銀」的例子，尤其內地綜藝及真人騷的酬勞更加「開心」。

陳豪和陳茵微一家五口，經常在IG放閃。（IG@aimeechan_official）

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但凡事總有例外，例如許志安和鄭秀文，莫講話要找他倆夫妻檔工作／合唱／拍電影......就連想見到許志安與鄭秀文同場都少之有少！對上一次能夠真真正正見到二人公開同框，可能要數到鄭秀文2009年的演唱會上，許志安擔任表演嘉賓合唱，事實上，他們二人同場都可以前後腳出入避免碰上對方。不過記者翻查資料，原來許志安和鄭秀文近年曾經在一個廣告中同框現身，二人更沒有收廣告商一分一毫，唔係公益廣告呀，究竟係乜？

到底邊對夫妻檔最多人Buy？許志安鄭秀文又「拍過」咩廣告？

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