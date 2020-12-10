內地影視部列「演員4宗罪」　劉亦菲井柏然改劇本被視為演員惡行

近日內地娛樂圈可謂風聲鶴唳，演員人人自危！日前內地廣電總局下「封殺令」，命令不可讓失德藝人有公開出鏡和發聲機會，有傳范冰冰、文章、房祖名、白百何都成封殺目標。如今又傳出，內地影視部門再向演員下殺手，列出「演員4宗罪」，大力批評演員「惡行」。

有傳范冰冰、文章、房祖名、白百何成內地廣電總局封殺目標。（范冰冰微博圖片）

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據悉，近日內地內地影視部門向各製作公司發出指引，批評近年電視劇及網劇的浮誇劇情，更指許多製作公司為了收視及點擊率，只看重演員而忽略導演及編劇，更列出4宗罪，包括擅自帶編劇進劇組擅改劇本；擅自帶化妝師、服裝師入組，不按劇情需要設計自己的形象；不尊重對手，拍戲時不熟悉劇情，不背台詞便入組；以及經理人為了顧及藝人形象，以拒演、怠工等行為逼製片人和導演就範。

有幕後製作人員爆料指，劉亦菲與井柏然於2018年拍攝劇集《南煙齋筆錄》期間，各自帶編劇進組大改劇本，令對白接不上。

指引一出，有幕後製作人員爆料指，劉亦菲與井柏然於2018年拍攝劇集《南煙齋筆錄》期間，各自帶編劇進組大改劇本，令對白接不上。而趙麗穎拍《有翡》時，亦被指帶編劇入組。

同時又有消息傳出，吳亦凡每次拍戲都是到場10分鐘後才背對白，之後就不願再看劇本，但卻誇口自稱記憶力強勁，正式拍攝時卻忘記對白，同樣成為「高危」一族。

吳亦凡被指吳亦凡每次拍戲都是到場10分鐘後才背對白，之後便不願再看劇本。

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