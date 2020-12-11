陳凱琳拍檔雪姨購千萬豪宅贈母　再豪送十萬iPhone給員工過聖誕

陳凱琳生意伙伴、KOL雪姨（Snow E）繼早前一炮過以950萬購入傳奇才女林燕妮寶馬山故居，用來送給母親自住，近日又再次出手，錫完阿媽再寵員工，豪花十萬購買8部iPhone 送給員工做聖誕禮物，兼年尾出花紅，令網民直呼：「雪姨仲請唔請人呀？！」

陳凱琳生意拍檔雪姨逆巿擴充生意，豪花十萬寵員工！（IG圖片／snowqueenhk）

好員工是公司最大資產，雪姨深明這個道理，加上在全球經濟深受疫情的影響下，在一片裁員聲中，她竟然能逆巿擴充生意，帶領公司殺出一條血路，公司賺錢，自然要對班員工更好啦！這8部iPhone中有6部是價值近一萬二千元的12 pro Max 512 gb電話，另外有一部四千多元的SE，送給一位經常出鏡的員工Echo，不要以為雪姨偏心，她提早兩星期試探Echo口風，發現對方打算買一部SE，所以才特別買了這部比較低階的型號給她。

雪姨豪花十萬送iPhone給員工做聖誕禮物！（影片截圖）

雪姨借開員工大會為名，先作弄他們，要求他們連飲客戶的產品一個月，然後將這幾部iPhone放在產品箱內，當他們打開紙箱時，發現內裹竟然是iPhone時，頓時驚喜聲四起，但當Echo意識到自己只得一部SE，不禁高呼「因為我冇錢先揀SE咋！」最後雪姨再買一部iPhone 12 pro 512 gb電話給她，真是寵員工無極限！網民留言說：「不得了，我想求職，應該多人爭過政府工」、「好的員工，真的係公司嗰資產，所以雪姨係一個有智慧的老闆」、「雪姨咁寵員工，連我都感受到幸福」、「絕世好老闆」！

點擊圖片，睇下雪姨有幾寵員工：

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重溫雪姨早前以近千萬購入林燕妮寶馬山故居送給母親，點擊圖片：

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