港航裁員｜劉欣宜7年前轉做空姐今被裁：証明炒人同表現無關係

受全球疫情影響，香港航空業在過去一年持續受挫，繼早前國泰大裁員後，香港航空於今日（11/12）宣布截員250人，包括250名機艙服務員，是繼今年2月裁減400人後的第二波大幅裁員。於2008年加入娛樂圈做模特兒、2009年曾推出寫真集《夏之盛放》的劉欣宜，於7年前加入香港航空做空姐，她今日亦在IG宣布自己是250分之一。

劉欣宜是今日（11日）被裁的港航空姐之一。（IG@xxmiawaltxx）

她在IG寫道：「第一次堂堂正正post制服相。用呢張相總結我快七年既空中時光。做過幾年best cabin crew；由FA做到purser。從來無過，只有功勞，幫公司執過屎，執過舊機，挨過困獸鬥，又入team，Outport陪crew入醫院都唔只一次。呢7年飛行生涯，成日有事發生我都會衝出去幫拖，小妹妹爆頭要大止血啦，有人子宮跌左出黎啦，有傳染病啦，燒到過40度啦，Call med link都唔止十次，自問係個好負責任既purser，老實講無稔（諗）過會係甘既結果。其實係完全無諗過會係自己。主要係失望同唔捨得，明明琴（噚）晚先落機，Joel Lee我最後一個杯麵係沖比你嫁。感謝一直以黎飛過既同事同朋友，令我每班機都好開心，好難忘，留低既要繼續努力，不過再一次証明原來炒人真係同performance 係無關係。甘（咁）⋯我啲獎算係乜？」

睇返劉欣宜入行靚相同近況：

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