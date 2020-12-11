男排女將︱陳卓賢李爾晨媽媽身份揭盅　竟是52歲一代無綫新聞主播

ViuTV原創劇《男排女將》播出至今口碑不俗，觀眾大讚劇集題材青春熱血，再加上由鄧麗欣（Stephy）以及一眾年輕演員主演，不少人直言有新鮮感更掀起追劇熱潮。劇中，魚仔（Ian陳卓賢飾）不單只與安安（余潔瀅飾）有感情線，更有一位異父異母的哥哥何晉新（李爾晨飾）。阿新的出現令本來火星撞地球的魚仔與King（顧定軒飾）聯成一線，誓要在排球場上打低這位共同敵人。

ViuTV原創劇《男排女將》播出至今口碑不俗，觀眾大讚劇集題材青春熱血，再加上由鄧麗欣（Stephy）以及一眾年輕演員主演，不少人直言有新鮮感更重新掀起追劇熱潮。（劇照）

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很多網民對魚仔和阿新的關係感到好奇，其實他們是異父異母的兄弟。魚仔的親生媽媽嫁給阿新的爸爸成為何太，同時亦成為了阿新的繼母，所以魚仔和阿新就是沒有血緣關係的繼兄弟。他們的共同媽媽身份相當神秘，觀眾只在劇中聽過她的聲音，這位女演員的身份終於揭盅，她就是一代無綫新聞主播女神魏綺珊（Jo）！

魏綺珊昨日（10/12）在Facebook上載與魚仔和阿新的搭膊頭合照令其身份揭盅，她寫着：「近期《男排女將》在ViuTV熱播，好多人都話好睇，就快結局，如果你會追看，結局就會見到我出場。」網民紛紛表示驚訝及期待：「原來阿媽係你」、「期待你出現呀」。她於1989年大學畢業後便加入TVB新聞部擔任記者，1992年起出任《六點半新聞報道》的主播。直到2005年正式離開無綫，及後曾在鳳凰衛視做過主持。52歲的阿Jo現時擔任糊塗戲班和無障礙劇團的行政總監，老公陳文剛則是藝術總監，兩公婆拍住上一同為演好戲而努力。

魚仔和阿新的媽媽就是一代無綫新聞主播女神魏綺珊！（魏綺珊Facebook圖片）

提到與前輩魏綺珊合作，李爾晨（Kyle）接受《香港01》訪問時直言拍攝過程開心沒有壓力，更從對方身上學到咬字清晰的重要性：「冇咩壓力過程好開心，最搞笑係有網民留言話『阿新好似阿媽』。佢係新聞主播出身，所有對白同咬字都好清晰好清楚，係我學習嘅地方。關於我同魚仔、阿媽嘅情節，大家應該會驚喜同感動。」

Kyle與劇中細佬Ian識於微時，二人因打排球而結緣。Kyle就大讚Ian演出反差感，熱血的魚仔和平時文靜的他感覺截然不同：「細細個就識佢，中學、大學，畢業出嚟打嘅甲一聯賽都係隔住個網做對手。Ian好文靜，同劇中魚仔有反差但佢演得好好，好熱血好有衝勁。我睇套劇覺得成個反差好好，咁先係演戲。」

Kyle與劇中細佬Ian識於微時，二人排球結緣。（IG/ @kyleleeyisun）

回想起拍攝時的點滴，作為右手球員的Kyle說最難忘是要鑽研左手打波：「現實中我係右手球員，劇中要用左手係有啲困難，唔係夠膽做就有，要將個動作重新練過。一開始收到劇本覺得『死喇』，作為排球員好驚拍出嚟嘅動作會俾行家笑，落咗好多苦功去鑽研，好彩出到嚟個效果同右手嘅落差唔算好大。」

身為演員兼健身教練的Kyle續指，拍攝期間因做Gym整傷腰骨，為免影響進度決定趕到急症室打止痛針：「拍攝中途喺修頓嗰場，因為我教Gym整親條腰就好擔心，即刻去急症室打止痛針然後去拍嗰場扣球式發球。作為演員，冇可能突然拍唔到影響成個進度，係好好嘅經驗，以後拍攝前要小心啲唔好操咁勁。」

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