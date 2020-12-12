日本第一牛郎Roland的煩惱　超自戀通訊錄連自己也看不懂

「日本第一牛郎」羅蘭（ROLAND）18歲從大學退學，開始從事男公關的工作，年收入甚至高達3億日圓(約2,200萬港元)，除了外形出眾之外，也因為他經常爆出超自戀金句而聞名。他亦不時在個人社交平台，專為網友解答不同難題，早前罕見吐露自己的煩惱！

「日本第一牛郎」Roland常常爆出自戀金句。（「roland_0fficial」IG圖片）

羅蘭其中一句最出名的金句是「這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的」，他在社交平台發文「最近的煩惱，通訊錄很難看懂」，同時曬出手機通訊錄截圖，51聯絡人全都顯示「俺以外（我以外的人）」。羅蘭果然在生活上亦能貫徹個人作風，只是似乎為自己帶來了不少麻煩。

Roland的通訊錄，全都顯示「俺以外（我以外的人）」，連他自己也覺得很難懂。（Twitter圖片/roland_0fficial)

網民留言說：「雖然是你的煩惱，但是俺以外的我笑了」、「可以設『俺以外1、俺以外2』這樣如何」、「這真的不能看出是誰啦」、「這不是難看懂，這是不知道是誰啦」！

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