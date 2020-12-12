香港愛情故事│龔慈恩被丈夫罵蛀米大蟲　道出全職主婦的悲哀

TVB新劇《香港愛情故事》劇情貼地，引起不少觀眾共鳴，道出了香港幾代人的愛情問題，已屆花甲之年的家庭主婦莫少霞（龔慈恩飾），為頭家默默付出三十多年，不單不被丈夫陳漢聲（白彪飾）尊重，更被指罵是「蛀米大蟲」，道出全職家庭主婦不被重視的悲哀。

面對丈夫日夜的言語攻擊和虐待，以及理所當然地將自己當成工人，在家庭中地位被弱化，少霞早已對這段婚姻失望，令她在這個家支撐下去的，就是三個孩子。當大女遷出獨立生活，大仔子朗（羅天宇飾）宣布結婚後，這些精神支柱陸續離開，她也失去了留下的依據，因此向丈夫提出離婚。

這段婚姻早已破裂得無可挽救 ，這麼多年來少霞只是為了孩子勉強撐下來。（影片截圖）

雖然少霞為頭家默默付出多年，但仍被丈夫鄙視。（影片截圖）

他們在向律師咨詢離婚時，丈夫這樣說：「我養咗佢咁多年，我一個仙都唔畀佢！」而多年來作為一個在社會眼中的非勞動人口，啞忍丈夫言語虐待多年，習慣逆來順受的她，當被罵是「蛀米大蟲」時，只能發出低沉的反抗：「我日日做到隻狗咁你仲話我蛀米大蟲！」沒有表現得歇斯底里，即使嘗試作出反擊，也顯得缺乏自信，而且軟弱無力。

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全職主婦被視為「無業」、「沒有生產力」的一群，然而她們才是最辛勞的一群，有開工冇收工，有付出冇糧出，冇升職空間，冇病假，全年無休，需要照顧孩子家庭大小事務，打掃衛生，買菜煮飯洗碗，日復一日，是世上最無私「職業」，卻因為沒有實際賺取金錢而令身份地位總是不被認可。

全職主婦是家庭最強的後盾，讓丈夫無後顧之憂地拚博，讓孩子健康成長，她們默默付出不求報酬，她們需要是家人的體諒、尊重和愛。

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