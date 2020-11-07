超模何穗公開500呎超豪衣帽間　名牌手袋數之不盡！

31歲內地超模何穗，在國際上與何雯齊名，八度登上Victoria's Secret時裝騷舞台，成為大中華區品牌大使。身高178cm的何穗不但身形高䠷，皮膚更光滑白皙，在內地亦相當有人氣。近日她分享了家中的超豪衣帽間，放了無數個名牌手袋以及數之不盡的名牌衣物，目測面積超過500呎，堪比一間時裝店！

超模何穗家中擁有一個超豪華衣帽間。（Vitoria's Secret 微博）

何穗衣帽間其中一個區域的入牆衣櫃，目測逾14呎！(影片截圖)

何穗的衣帽間走格調路線，入口是一大片茶色玻璃趟門，增強空間感，內裡分成3個區域，右邊是一整排逾14呎茶色玻璃入牆衣櫃，中央亦放了一個約5呎的衣櫃，櫃邊放了一個復古金色全身鏡。

另一邊則是walk-in closet，衣服跟顏色和款式分門別類放好；再走進去，有另一個專放手袋的區域，約10排到頂置物櫃中至少有7排用來放手袋，有超多個Hermès、Dior、Chanel、Chloé、 CELINE等名牌手袋，多到數唔晒，中間更放了一個每個女生都夢寐以求的中島。

另外她亦有公開自己的閨房和浴室，點擊圖片：

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更多何穗靚相，點擊圖片：

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