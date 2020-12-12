《愛回家》Tyson謝可逸將與貴婦奉子成婚？　 「我會好好諗清楚」

無綫（TVB）處境喜劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」一角的謝可逸（Alex）早前被爆背住與拍拖7年歌手女友謝文欣，暗交失婚貴婦醫學美容老闆娘方潔盈（Jathy），而Alex亦十分大方，並不介意Jathy與兩任前夫育有一子一女，並展開同居生活，融入女方家中，更盛傳二人將會「奉子成婚」。事件曝光後，Alex被指負心漢，形象嚴重插水。

被指「負心漢」，Alex大感無奈。（葉志明攝）

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今日（12/12）Alex出席無綫新劇《欺詐劇團》宣傳活動時，便就此事接受《香港01》訪問，更說：「其實清者自清，其實唔係報道所講嘅一回事，再解釋都冇用，總之係好清清楚楚一段感情完結之後先再開始嘅。（網民指責你係負心漢！）我知道自己做緊乜，嗰件事情唔係大家所講咁。如果我真係有做，我壓力就會好大，就會諗點樣去解決。不過無形壓力係有嘅！」

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對於被指將會「奉子成婚」，Alex表示不作回應。不過，Alex再三被追問Jathy「見肚」時，也有面對傳媒：「見肚係一件開心嘅事，開心嘅事我會同大家分享！等我遲啲再同大家分享。（真係有喜事？）哈哈！我都係冇答你吖！（有咗係咪會結婚？）我都仲諗緊，始終個BB都……都仲未有，我會好好諗清楚你頭先提醒我嘅嘢，哈哈！我會繼續做好自己。」

Alex又直言同謝文欣已沒有聯絡，點擊下圖觀看謝文欣IG相：