男排女將︱陳卓賢演出運動員最痛　一句「對唔住」戳中觀眾淚點

ViuTV原創劇《男排女將》播出至今口碑不俗，觀眾大讚題材青春熱血。劇集下星期便踏入結局周，劇情亦愈趨緊湊，昨晚（11/12）播出的第15集講到「力圖」主攻手之一的魚仔（Ian陳卓賢飾）練波時不慎受傷，為了趕及聯賽與哥哥何晉新（李爾晨飾）交手，他不聽從醫生、家瑜（Stephy飾）的吩咐休息，反而繼續負傷練習，最終導致韌帶撕裂，醫生更指他右手的狀態會不復從前。經歷運動員最痛，魚仔先是自暴自棄再到情緒崩潰、爆喊痛哭，沒有大灑狗血的情節和對白，卻憑真情流露打動人心。不少觀眾讚Ian演技自然，與Stephy、顧定軒的對答更瞬間戳中淚點。

ViuTV原創劇《男排女將》播出至今口碑不俗，觀眾大讚題材青春熱血。劇集下星期便踏入結局周，劇情亦愈趨緊湊。（劇照）

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受傷後躺在病床上的魚仔看似神情無異，其實是狂食發洩自暴自棄，繼而怒吼：「我仲可以點啫？我咩都做唔到，我隻手廢咗呀﹗」縱然家瑜在旁不停安慰，魚仔卻一一道出心中的不安、絕望：「醫生話就算好返，我隻手都唔會好似以前咁，咁仲係咪叫做好返？我隻右手係我嘅資格，佢係我企喺場上嘅資格。我已經好認真，我咁大個仔都未試過對一樣嘢咁認真，但我而家咩都冇，你唔好理我。」接着便在病牀爆喊痛哭，令家瑜和隊友非常擔心。

逐格睇Ian真情流露：

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看到戰友一蹶不振，King（顧定軒飾）將魚仔拉入浴室並用花灑淋醒他，更說出一直以來的感受希望令他重新振作：「我好羨慕你，我練幾個月嘅嘢，你練幾日就得，仲要做得好過我，你係真正嘅天才，『力圖』行到今時今日都係因為有你。」魚仔聽後哭着向King說對不起：「我叫你放心做自由人，攻擊交畀我。對唔住，應承過你嘅嘢我而家做唔到。」沒有過多花巧、浮誇的演技和對白，卻憑一句「對唔住」成功戳中觀眾的淚點。

Ian和顧定軒真摯的演出令不少觀眾看得非常投入，回想起二人由當初的火星撞地球，變成今日不可多得的戰友，他們之間的兄弟情亦是令觀眾為之動容的原因之一。《男排女將》是香港久違的青春熱血偶像劇，難怪劇集即將踏入結局周，很多網民都大感不捨！

點撃睇《男排女將》劇照：