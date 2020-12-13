【女人俱樂部】「肥菜」葉蘊儀曾是頂級玉女　未夠廿歲就橫掃亞洲

由李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕主演的無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》（2014），現正於翡翠台的深宵時段翻播，其中飾演「肥菜」的葉蘊儀尤其搶眼，誇張口吻加上迷信性格甚為討喜，為劇集增添不少氣氛。雖然戲中的葉蘊儀十足一個「肥師奶」，但其實在80年代尾、90年代初，她卻是一名正宗的「玉女明星」，更試過以前所未見的速度，衝出香港攻陷日本、韓國和台灣。

葉蘊儀在《女人俱樂部》的演出甚為討喜。（YouTube/@TVBUSA）

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1986年，當年只有13歲的葉蘊儀因為外貌可愛而獲星探發掘拍廣告，一年後更獲片商垂青，接拍港產片《呷醋大丈夫》。1988年，她獲邀參與港、日合資奇幻片《孔雀王子》並飾演地獄聖女「阿修羅」。由於電影深受香港、日本、台灣和韓國歡迎，令她在各地的知名度大增，日本電影雜誌《Roadshow》更選她為「最受歡迎外國女明星」冠軍，而電影續作《阿修羅》（1990）亦在當地大賣。

葉蘊儀曾靠可愛靚樣攻陷港台日韓宅男的心。（《原宿》歌詞書內頁）

人氣極高的葉蘊儀之後亦順勢推出首張日語專輯《原宿》（1990）、首張韓語專輯《SEOUL》（1991），令她經常在電視節目、傳媒報道中出現，在兩地造成熱話，吸引大批日、韓粉絲支持。1992年，葉蘊儀首次飛抵台灣並宣傳首張國語專輯《欺騙你的心》，而她出席華視節目《鑽石舞台》時，更出現一個超級可愛的經典畫面，當主持胡瓜便問她：「請問你今年幾歲啊？」而她竟然答：「大家好！我叫葉蘊儀！我今年『洗腳水』（十九歲）！」圈粉度極高。之後，她亦有出過多張熱賣唱片，但22歲時，事業如日中天的她卻選擇與富商陳柏浩閃婚及退出娛樂圈。

點擊下圖睇睇葉蘊儀當年有幾屈機：

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