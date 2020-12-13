林盛斌分享「長銀包旺財運法」　自覺年收入逐年增高：信不信由你

林盛斌（Bob）昨天在社交網站貼出一張長型銀包相，向網友分享一個能夠改善財運的方法，更列出8個步驟：

1. 請你馬上換一個長銀包 2. 最好係要名牌，貴少少嘅 3. 唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅 4. 將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列 5. 唔好放散紙神沙 6. 唔好放任何單據 7. 經常 keep 住有多少少錢喺銀包 8. 經常保持你個銀包乾淨同整潔 9. 好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙

林盛斌IG貼相分享「長銀包旺財運法」。（Instagram/@bob_lamshingbun）

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Bob在帖文直言大概在8、９年前開始有這個習慣，銀包亦愈換愈名貴：「我發現我嘅財運真係有所嘅提升，我嘅年收入亦不知不覺間一步一步多咗。曾經有一個好有趣嘅統計數字，你嘅年收入（當然未必絕對準確），大約係你銀包價值嘅200倍。信不信由你，反正我信了，亦實踐中！乖啦，今日，去買個靚靚哋嘅長銀包啦。」引來不少網民留言。

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Bob接受《香港01》訪問時便坦言方法來自一本日本人寫的書，叫做《為什麼有錢人都用長皮夾？》：「同一時間我嘅風水師傅陳定幫都有叫我咁做，之後就開始咗呢個習慣。（個原理係點？）其實係培養你對錢嘅態度，你對佢好啲佢，就會對你好啲，所以個銀包唔一定要買好貴，到有能力嘅時候可以再買貴啲，一來你又會好好珍惜佢，二來如果你相信嗰個日本人做嘅統計，你嘅年收入係大約你嘅銀包價值二百倍，咁都可以算係一種小小嘅投資嘅。」

陳定幫（右）經常在無綫（TVB）節目中亮相。（Instagram/@clementchantb）

Bob又指自己也知道不少有錢人用短銀包或者只是用夾，所以方法只屬參考之用，「不喜勿插」：「呢個理論未必應用晒喺所有人度，但係如果你選擇相信，好好運用呢個邏輯同習慣，而最後又得到一個好嘅結果，咁咪得囉，亦都唔需要同其他人去比較，因為呢件事係冇對與錯嘅，而且最重要始終係努力工作，有正確嘅目標同態度，同好好增值自己。」

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