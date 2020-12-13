追光吧！哥哥｜汪東城油膩舞技演出成熱搜　被網民嘲笑應改節目名

內地綜藝節目《追光吧！哥哥》有不少大家熟悉的藝人參加，包括陳曉東、汪東城、胡夏、明道等。第一集播出時，陳曉東的樣貌成了大家的焦點，被指樣貌生硬，表情不能自如收放。

大東參加《追光吧！哥哥》。（YouTube）

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節目來到第二集再度引起網民的討論，節目中的焦點必定是汪東城（大東）的演出。當談到大東憑組合《飛輪海》成員身份成為了不少90後女生的男神，這次參賽是不少粉絲期待已久的事。節目中大東選擇了歌曲《我應該去愛你》演唱，這首歌曲大東的表演亦被評審們大讚唱功不錯。至於去到最後的跳舞環節，大東這部分大騷舞技令現場的參加者表現相當犯規，因為大東賣力躺在地板上演出。

不過網民似乎唔收貨，節目過後竟成為微博熱搜，直言大東跳的舞太油膩，網民嘲笑：「不如改名叫做《去油吧！哥哥》」，另外還有其他參賽者的表演令一眾網友們都睇到「O哂嘴」，「真的辛苦姐姐看这一群中年油腻男了」、「想知道台下觀眾是怎樣的心情」、「為難了」

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追光吧！哥哥｜陳曉東參加男團選秀騷表情生硬 個樣細緻得恐怖？