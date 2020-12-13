鍾欣潼與賴弘國離婚不足80日　直言冇彎轉堅拒再婚：結過咪算囉！

現年39歲的鍾欣潼（阿嬌）今年5月正式與「醫界王陽明」賴弘國簽下分居協議書，結束逾一年多的婚姻，全因阿嬌不再愛對方。據知雙方簽訂的離婚協議書將於明年2月28日屆滿，距離正式離婚日子不足80天，阿嬌日前接受傳媒訪問，堅決地回答與賴弘國沒有轉彎餘地，更明言：「唔會再結婚！」

阿嬌重提與賴弘國離婚一事，明言沒有彎轉，明言：「唔會再結婚！」 （Instagram @ q_gill）

阿嬌在訪問中直言不會再婚：「結過一次咪算囉！我覺得自己唔適合結婚，係冇必要！」當時外界對他們的離婚原因猜測不斷，有指是男方喜愛夜蒲，不上進等等，阿嬌沒有正面回應，但透露分居期間仍與對方有聯繫，坦言：「做朋友會舒服啲」。

但分居期間的阿嬌態度清晰，肯定自己不會接受任何追求者，希望完全結束與賴弘國的感情才迎接新戀情，「希望完晒所有嘢先迎接新嘅嘢。」同時堅決否認與內地小鮮肉余衍隆的緋聞。

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國曾經愛得甜蜜。（資料圖片）

阿嬌曾為生仔而雪過三粒卵子，又指自己只會同「好愛嘅人」生仔，又透露媽媽恨抱孫，曾建議她生B，可惜最後令媽媽失望。現在的阿嬌直言未有打算再雪卵，認為生到就生，「緣分嚟嘅。」一切工作行先。

阿嬌9月在內地酒店受傷破相，她坦言不擔心個樣，笑言自己：「唔係正常女演員，幾粗養」。

提及她在9月時於內地酒店發生意外導致破相，右眉留下6厘米的傷口，阿嬌指當時沒想過會傷得如此嚴重，不過自己不擔心個樣，笑言自己：「唔係正常女演員，幾粗養」，真是非常坦然自在。

點擊看阿嬌美照：

+ 17 + 17 + 17

點擊看阿嬌同賴弘國恩愛時刻：

+ 24 + 24 + 24

阿嬌鍾欣潼曬家中新成員加入「貓奴」一族 臉型瘦削笑容甜到漏