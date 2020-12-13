全民造星III︱最後回合賽制公開　終極評判團「主席位」誰屬？

過去數星期掀起觀眾話題的ViuTV王牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》，將由周一（14/12）開始播出總決賽前的最後5集 ── 終極個人對決。 經過三輪小組對決之後，由林二汶帶領的A隊和以彭秀慧為首的B組，分別有11人和9人晉身20強，他們將會在個人賽裏盡地一煲，於評判面前施展渾身解數，誓要成為「終極十強」的其中一人。 參考ViuTV周末播出的新一輪節目預告，跟過去幾輪賽事一樣，評判團繼續由5位嘉賓出任，除了畫面見到的火火、陳柏宇、鄭欣宜和林曉峰外，最後一人到底是誰？這個「撳燈定生死」的「終極評判團」裏，又會由哪一人坐上「主席位」？ 撰文：游大東

近日掀起追看熱潮的ViuTV王牌節目兼真人騷《全民造星III》，將於本周播出總決賽前的最後5集，「終極十強」將於每晚陸續誕生。（資料圖片）

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

點擊下列圖輯，欣賞《全民造星III》20強超靚造型照：

+ 14 + 14 + 14

前哨戰請來Eric Kwok、卓韻芝和Joey Tang擔任評判。（影片截圖）

第一輪小組對決邀得蔡瀚億、梁祖堯、阮小儀、鍾舒漫和徐浩擔任評判。

第二輪小組對決的評判分別為梁文禮、梁釗峰、陳潔靈、谷德昭和Tim@Dear Jane。（谷德昭facebook專頁）

第三輪小組對決，相對於林奕匡、許廷鏗、邵美君和朱薰，貴為導演的黃真真，無論資歷跟地位，坐在正中央都來得順理成章。（電視截圖）

先講終極個人對決的賽制。據了解，參賽者需要以單對單的方式一較高下，每一輪的出場次序和對手，統統交由主持人強尼抽籤決定，完成該輪比賽之後，5位評判就會「撳燈」決定誰人晉級，按照節目預告所述：「每集產生兩個席位」推斷，餘下的5集（第31集至第35集）內容，每集都會播出兩輪對戰，涉及4人，意味周一晚深夜就會率先知道哪兩位參賽者能晉身「終極十強」，惟真正的評判細節仍有待節目播出時揭曉。

至於「終極評判團」，除了預告畫面見到的鄭欣宜、陳柏宇、林曉峰和火火之外，跟梁祖堯、邵美君同樣來劇場界的黃詠詩，將會是第五人。讀者或者會對於這個名字頗陌生，其實黃詠詩是著名編劇和演員，於劇場界相當有名，過去曾經憑《香港式離婚》以及《破地獄與白菊花》兩齣劇作，分別勇奪「第20屆香港舞台劇獎」最佳劇本和「第18屆香港舞台劇獎」最佳女主角（喜劇／鬧劇），亦為「非常林奕華」的《賈寶玉》、《恨嫁家族》和《三國》創作劇本，現時與何韻詩一同擔任「菇武門Podcast」的節目主持。

【胎Story．專訪】寫劇本講生B辛酸 黃詠詩親解：點解阿媽咁煩？

（資料圖片）

不只參賽者，擔任《造星III》的評判其實也是一場Show。相信很多人都會留意到，坐在正中間那位，視覺效果上好比「首席」評判，都是行內地位較高、資歷較深的人，或者他／她在過去兩年曾經擔任《造星》的導師，所以不難明白，為何前哨戰和第二輪小組對決，卓韻芝和「Miss Chan Chan」陳潔靈會坐在「C位」（團隊中央），而第一輪小對決，因為阮小儀於商台開咪20多年，相對於其他四人：梁祖堯、蔡瀚億、徐浩和鍾舒漫，在行內的經驗都豐富得多，故獲安排坐中間。

而第三輪小組對決，相對於林奕匡、許廷鏗、邵美君和朱薰，貴為導演的黃真真，無論資歷跟地位，坐在正中央都來得順理成章，奈何她過份腌臢，又跟觀眾的想法距離太遠，才會屢收負評，指她雙重標準。綜合以上分析和參考製作團隊之前的安排，「終極評判團」火火坐在「C位」的機會極高，既因他曾擔任兩屆《造星》導師，亦因為他是導演，加上今個回合男女評判比例為3:2，火火坐在中間，以梅花間竹方式安排其餘四人的坐位，從畫面播放出來的觀感較為理想。

過去兩年曾經擔任《造星》導師的火火，將會在《造星III》最後一輪對決（個人賽）擔任評判。（資料圖片）

從ViuTV的節目預告已經知道，鄭欣宜將會擔任《造星III》最後一輪賽事的評判。（資料圖片）

同場加映：全民造星III︱顧定軒張進翹《我們》最動人 BL演出創香港電視史

點擊圖輯睇Zeno＋Manson及A組帶來的動人演出尺度有幾大！