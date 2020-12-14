新冠肺炎｜TVB外判道具員工確診曾於16廠開工　蔣家旻：暫時冇事

蕭正楠參加TVB台慶後，因曾接觸確診者被隔離，令全台二百多名藝人即時去檢測。（資料圖片）

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，防疫措施亦再次收緊，今日（12月14日）起，所有進入TVB電視廣播城之外來訪客，均需使用手機掃描「安心出行」二維碼。但有TVB員工呢日爆料有外判道具同事確診，12月初有4日曾於TVB電視城16廠拆景。而16廠正拍攝新劇《欺詐劇團》，劇中女主角蔣家旻接受《香港01》訪問時表示：「我地嗰4日無係16廠開工，係外景。」

TVB 喺12月11日傍晚，已於閘口保安崗位貼出「安心出行」二維碼。（陳順禎攝）

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有指該外判道具同事曾到新蒲崗一棟大廈內拆劇集《兒童醫院》佈景，亦曾於12月1至4號於電視城16廠幫手拆景。有指呢個廠正拍攝新劇《欺詐劇團》，劇中女主角蔣家旻回應：「我地嗰4日無係16廠開工，係外景。呢套劇全實景，有係古裝街拍過，16廠化妝間化妝，但無用過TVB廠。之前台慶完咗有檢測過，公司都好小心，懷疑有人確診都會叫同劇演員去檢測，暫時我地呢套劇每個人都健康無事。」而TVB亦作出以下回應:

無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢:

一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，於星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，與確診者同組的四人已經檢測為陰性。他們其中有人曾前往廣播大樓四樓及五樓部份辦公室。本台已安排於昨天(星期日)在16廠、廣播大樓四樓及五樓進行大規模清潔消毒。至今，本台未有接到通知有任何同事因此被列為緊密接觸者。

2020年12月14日

有指16廠正拍攝新劇《欺詐劇團》。（資料圖片）

其實蔣家旻不經不覺已經入行13年，不如睇吓佢係點樣行過呢條演藝路：