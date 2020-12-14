【靈異女僕】第二季揭恐怖保姆真正身分　兩分鐘預告令人毛骨悚然

由經典恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的懸疑劇《靈異女僕》（Servant），於去年11月尾開播口碑極佳，加上結局留下多個謎團，令大批劇迷非常期待新一季。日前Apple TV+發布了第二季正式預告，並宣布新一季即將於明年1月15日上架！

【靈異女僕】劇情比預期更深層次 揮低重頭劇成AppleTV+最佳作品

最新一季共 10 集將於明年 1 月 15 日推出。（Apple TV+圖片）

首季劇情講述一對中產夫婦Sean（Toby Kebbell飾）及Dorothy（Lauren Ambrose 飾）經歷初生兒不幸早逝，Sean 找來幾可亂真的替代嬰兒人偶，以安撫Dorothy的創傷後遺。由於入戲太深的Dorothy對BB公仔呵護備至，竟然請來褓姆Leanne（Nell Tiger Free 飾）照顧BB公仔。陰森恐怖的Leanne到來後卻發生連串怪事，嬰兒公仔一夜間竟變成了真人。Dorothy的弟弟Julian（Rupert Grint 飾）介入查探，他與Sean查出Leanne疑似是倫常血案的受害人兼邪教成員，並發現她藏有用來落降頭的物品，眾人繼而發生疑似精神錯亂的狀態……

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全新發佈的預告，披露不少上季發展的蛛絲螞迹，包括疑似成真的嬰兒被Leanne帶走，Dorothy誓要找出他們的下落，然而到底「弄假成真」的嬰兒是不是真的？Leanne表明必須看到Dorothy因疏忽導致親生兒子死亡的慘案付出代價，更揭開Sean在Leanne的房間偷偷裝了微型攝錄鏡頭。新一季除了將這位恐怖保姆解開身世之謎之外，謎團似乎比首季亦愈來愈多。