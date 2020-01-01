【靈異女僕】劇情比預期更深層次　揮低重頭劇成AppleTV+最佳作品

踏入新一年，不少統計報告都發布了2019年最受歡迎的歐美劇集或最多人收看的劇集排行榜，隨着不同平台都在年尾加入影視娛樂串流平台的戰團，Netflix亦似乎還未受到任何影響仍然穩站龍頭地位。相反，劇迷期待已久的AppleTV+兩套重頭劇《重見光明》（SEE）及《晨早直播室》（The Morning Show）卻有頭威冇尾陣被評難看，不過由經典恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的懸疑劇《靈異女僕》（Servant）就似乎能為AppleTV+挽回不少分數！

《Servant》於2019年11月28日上架，至今更新至第7集。（AppleTV+圖片）

靈異懸疑片種一向都有固定粉絲，如果要拍攝出色，除了拿捏到令觀眾驚嚇的最佳時機和劇情去向之外，營造驚慄氣氛都是一大學問，不過要拍成劇集，難度亦大大提升。今次有禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）坐鎮已有收視保證，劇情曲折離奇，而出人意表的懸念更每集出現，足以勾起劇迷的好奇心追看下去。加上，AppleTV+繼續採用先推出三集，然後每星期更新的策略，至今播出7集獲得極佳口碑，成功揮低有星級演員主演的《SEE》及《The Morning Show》，可是有不少喜愛《Servant》的劇迷就表示每星期更新吊住大家的胃口，非常痛苦。

Leanne由《權力遊戲》女星Nell Tiger Free飾演。（劇照）

《靈異女僕》劇情主要講述一對夫妻Dorothy（Lauren Ambrose飾）和Sean（Toby Kebbell飾）的兒子Jericho，在13個星期大時不幸離世，而Dorothy一直都未能走出陰霾。為了面對這場悲劇兩人向醫生求助，醫生建議Dorothy透過特別的治療方法來面對悲劇，就是將一個像真度極高的BB公仔放在家中，稱呼他為Jericho，更要對待真正嬰兒來對待這個公仔。後來，Dorothy聘請了一位年輕女子Leanne為Jericho當保姆，所有人都知道這個嬰兒是假的時候，Leanne竟然將嬰兒照顧得過分地無微不至，同時家中陸續發生怪事。

導演禮切沙也馬蘭受訪時大讚「榮恩」Rupert Grint演技很有層次，所飾演的角色簡直是度身訂做一樣。（劇照）

相信有追看劇集的觀眾，看了7集仍然有很多疑問，究竟劇中的嬰兒Jericho是真的還是假的？Leanne的身份是什麼？她是否懂得巫術？Dorothy是否真的曾經懷孕，還是思覺失調？一切都疑幻似真，連劇中人都分不清真假的時候，就能讓觀眾跟主角們建立聯繫。之前記者亦有撰文提及，撇除那個不知真假的嬰兒和Leanne，美食是劇中最重要的母題，亦是透過處理食材去營造令人毛骨悚然的恐懼感，而第三集《Eel》中一場精彩徒手劏生鱔的戲碼，就完美詮釋了這個感覺。

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Sean為了準備高級到會料理，找來了助手Tobe幫忙。當活生生的鱔送到家後，Sean先將牠們倒進水槽中，接著捉起一條將牠的頭部釘在砧板後，在鱔不停掙扎的期間，徒手剝掉牠的皮，而這個殘忍的舉動讓全程目擊的Leanne驚恐過度而暈倒。這一幕播出後，有大批劇迷在討論區留言表示完全看不懂，但卻感受到處理食材的壓迫感。有劇評人推測這幕是想帶出Leanne可能經歷過災難，更有可能曾經看過人在自己面前受虐慘死的創傷後遺症。

Leanne看到Sean將鱔剝皮的時候，受驚過度而暈倒。（影片截圖）

另外，飾演Leanne的演員Nell Tiger Free早前受訪時透露在拍攝時，看到Toby Kebbell把鱔剝皮的一幕，忍不住在片場嘔吐，並尷尬笑言：「因為我自細便開始茹素，所以看到剝皮的一瞬間是我最難以釋懷的，絕對不是我最愛的一場戲。」她續指美食在劇中扮演了重要的角色，而Sean所烹飪的菜式就反映了他當日的心情，同時對Leanne起了重要的作用，並提醒了處理「有生命」的食材有時候需要很大的氣力。