Angelababy御用攝影師被讚靚過本尊　陳漫擁有冷傲氣質撩人體態

女星登上時裝雜誌封面，外貌神態也比平日更漂亮更有氣質，其實除了該女星天生麗質，亦要看操刀的攝影師功力。內地女攝影師陳漫，曾經為趙薇、劉嘉玲、林青霞、劉亦菲等多位巨星拍攝封面，更是Angelababy的御用攝影師，baby能夠美態盡現，陳漫功不可沒，但其實她本身也是一名大美女，易地而處，網民讚她甚至靚過baby。

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baby很多雜誌封面，也是陳漫操刀。（陳漫微博）

陳漫給baby拍照成為熱搜。（網上圖片）

近日「陳漫給Angelababy拍照」成為熱搜，事緣網民Po出2015年陳漫為baby拍攝雜誌封面照的花絮，baby一身高貴洋裝躺臥在地上，而陳漫由上而下拍攝，當時陳漫長髮披肩，穿上貼身裙子，擁有S形曲線，體態撩人，專心拍照時不經意露出白滑美腿，高貴冷艷的氣質，顏值比起baby還要優勝，網民更紛紛搜尋陳漫的來歷，激讚她有能力進入演藝圈。

陳漫天生明星臉，卻選擇了當攝影師。（陳漫微博）

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陳漫高傲冷艷的外貌，看不出是一位80後，入行17年，早年為《青年視覺》拍攝雜誌封面，她的人生轉捩點，是2009年在《Vogue》為名模杜鵑拍照，至2011年為范冰冰的電影《不跟隨》拍攝電影海報，成名後她跟多位知名影星拍攝雜誌封面，包括林青霞、劉嘉玲、周迅、舒淇、胡歌、陳偉霆、吳彥祖等，更是baby的御用攝影師，只是被網民激讚靚過baby，情況十分尷尬。

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